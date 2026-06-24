Harry Kane, la pâmânt Starul englez, ratare incredibilă după „blestemul” vraciului! » Fanilor nu le-a venit să creadă +6 foto
„Blestemul” vraciul Nana Kwaku Bonsam asupra lui Harry Kane a funcționat (Facebook, IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionatul Mondial

Harry Kane, la pâmânt Starul englez, ratare incredibilă după „blestemul” vraciului! » Fanilor nu le-a venit să creadă

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 12:48
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 12:48
  • Fanii au comentat intens pe rețele „blestemul” vraciului Nana Kwaku Bonsam asupra atacantului englez Harry Kane (32 de ani), care a dat roade în meciul cu Ghana, scor 0-0.
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Căpitanul Angliei a avut parte de un debut excelent la Mondial. Kane a înscris două goluri împotriva Croației, iar selecționata lui Thomas Tuchel s-a impus cu 4-2.

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„Blestemul” vraciului și-a făcut efectul asupra lui Kane la meciul cu Ghana

Fanii naționalei Three Lions așteptau o nouă evoluție spectaculoasă a atacantului, însă jucătorul celor de la Bayern Munchen a fost aproape invizibil.

Kane a oferit o ratare monumentală în minutul 86. A șutat mult peste poartă din apropierea careului de 6 metri.

Harry Kane, ratare uriașă în meciul Anglia- Ghana Foto captură video AntenaPLAY.jpeg
Harry Kane, ratare uriașă în meciul Anglia- Ghana Foto captură video AntenaPLAY.jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Harry Kane, ratare uriașă în meciul Anglia- Ghana Foto captură video AntenaPLAY.jpeg Harry Kane, ratare uriașă în meciul Anglia- Ghana Foto captură video AntenaPLAY.jpeg Harry Kane, ratare uriașă în meciul Anglia- Ghana Foto captură video AntenaPLAY .jpeg Harry Kane, ratare uriașă în meciul Anglia- Ghana Foto captură video AntenaPLAY.jpeg Harry Kane, ratare uriașă în meciul Anglia- Ghana Foto captură video AntenaPLAY.jpeg
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În plus, atacantul a avut doar 19 atingeri în partida cu Ghana, cel mai mic număr pe care l-a înregistrat vreodată într-un meci de turneu major pentru Anglia în care a jucat 90+ minute.

Imediat, microbiștii s-au dus cu gândul la vraciului ghanez Nana Kwaku Bonsam, cel care promisese înaintea partidei că-l va „blestema” pe starul englez.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar fanii s-au amuzat teribil pe rețelele de socializare:

  • „Asta dovedește că Ghana poate deveni Campioană Mondială folosind magia!”.
  • „Chiar a funcționat, lol (laugh out loud)”
  • „Să vedem dacă Ghana devine campioană mondială😂”
  • „Bine ați venit în Africa😂😂”
  • „Poți să-l neutralizezi pe Messi?”, au fost doar câteva dintre comentariile utilizatorilor la o postare publicată pe pagina de Instagram ohmygoal.
100 de goluri
a produs Harry Kane în cele 116 selecții adunate în tricoul naționalei Angliei. A marcat de 81 de ori și a livrat 19 pase decisive

După remiza cu Ghana, Anglia a rămas lider în grupa L, cu 4 puncte, la egalitate cu gruparea africană.

În ultima rundă, formația antrenată de Thomas Tuchel are un meci facil pe hârtie, urmând să întâlnească Panama, formație deja eliminată de la acest turneu final.

De partea cealaltă, Ghana va întâlni Croația. Meciurile sunt programate să se joace simultan în noaptea de duminică, cu începere de la ora 00:00 (ora României).

Clasament Grupa L

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Anglia24
2. Ghana24
3. Croația23
4. Panama20

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