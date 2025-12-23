Andrea Mikloș a răbufnit Mesaj puternic pentru autorități a uneia dintre cele mai bune atlete din România: „Suntem lăsați în voia sorții”

Andrea Mikloș (26 de ani), semifinalistă la la proba de 400 de metri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, a transmis un mesaj puternic cu privire la slaba implicare a statului român, în ceea ce privește susținerea acestora.

Sportiva legitimată la CSM București este de părere că desființarea Ministerului Sportului, din 2023, a afectat foarte mult sportivii.

Andrea Mikloș: „Suntem lăsați să ne descurcăm cum putem noi ”

De asemenea, Mikloș a semnalat și lipsa de implicare a autorităților în susținerea sportivilor în drumul spre performanță.

„Da, e clar că afectează sportul. Și așa sunt foarte puțini sportivi și nu sunt suntem susținuți în ideea că doar înaintea Jocurilor Olimpice suntem doi ani de zile ajutați de către stat. În rest, suntem lăsați să ne descurcăm cum putem noi.

Și ne mai ajută cluburile, dar nici ele nu pot să ne susțină toată pregătirea pe parcursul întregului an. Eu, de exemplu, acum sunt în Portugalia și m-a ajutat clubul să fiu aici, dar mai departe o să vedem. Trebuie să găsesc sponsori, fiindcă, vă dați seama, nimeni nu alocă niciun ban în pregătirea noastră”, a declarat Andrea Mikloș, citată de sport.ro.

Andrea Mikloș: „Condițiile din țară nu sunt la nivelul la care îmi doresc eu”

Semifinalistă la Campionatele Mondiale de la Tokyo în proba de 400 de metri și reprezentantă a României la Jocurile Olimplice de la Paris din 2024, Andrea a dezvăluit că și în aceste condiții este mulțumită cu ceea ce a realizat.

„Da, sunt mulțumită! Știu că se putea mult mai bine, dar consider că eu din partea mea am dat tot ce am avut mai bun și chiar mai mult ca să reprezint România la nivelul la care am reprezentat-o.

Sunt mândră de acest fapt și, bineînțeles, îmi doresc mult mai mult, dar condițiile din țară nu sunt la nivelul la care îmi doresc eu să fiu ca performanță.

Eu în interiorul meu cred foarte mult în mine și cred că pot face lucruri minunate. Chiar, de ce nu, să aduc și o medalie. Deci pentru mine nu există o limită. Niciodată nu îmi pun o barieră, dar nu îmi place să o spun.

Și, da, bineînțeles că mi-aș dori foarte mult să fiu medaliată la Campionatele Europene, dar o să decidă timpul. Și este o situație destul de delicată, cum am zis și anterior, cu susținerea pregătirii noastre.

Suntem lăsați în voia sorții și se așteaptă de la noi să concurăm la un nivel foarte bun la Campionatele Europene. Avem și un barem, apropo”, a concluzionat Andrea Mikloș.

50,54 reprezintă cel mai bun timp din cariera Andreei, obținut la JO 2024

Cine e Andrea Mikloș

Andrea Mikloș are în palmares două medalii de aur cucerite la Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2015 și la Campionatul European de Tineret din 2016.

Totodată, a obținut și trei medalii de bronz la Campionatul Mondial în sală (2016, 4 X 400 de metri, la ștafetă), Campionatul European de Tineret (până în 23 de ani, 2019) și la Jocurile Europene (2023).

