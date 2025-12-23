Andrea Mikloș a răbufnit Mesaj puternic pentru autorități a uneia dintre cele mai bune atlete din România: „Suntem lăsați în voia sorții”
Andrea Mikloș/ Foto: IMAGO
Atletism

Andrea Mikloș a răbufnit Mesaj puternic pentru autorități a uneia dintre cele mai bune atlete din România: „Suntem lăsați în voia sorții”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 20:04
alt-text Actualizat: 23.12.2025, ora 20:04
  • Andrea Mikloș (26 de ani), semifinalistă la la proba de 400 de metri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, a transmis un mesaj puternic cu privire la slaba implicare a statului român, în ceea ce privește susținerea acestora.

Sportiva legitimată la CSM București este de părere că desființarea Ministerului Sportului, din 2023, a afectat foarte mult sportivii.

Se ajunge la FIFA? Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că  nu se mai întoarce după sărbători
Citește și
Se ajunge la FIFA? Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că nu se mai întoarce după sărbători
Citește mai mult
Se ajunge la FIFA? Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că  nu se mai întoarce după sărbători

Andrea Mikloș: „Suntem lăsați să ne descurcăm cum putem noi

De asemenea, Mikloș a semnalat și lipsa de implicare a autorităților în susținerea sportivilor în drumul spre performanță.

„Da, e clar că afectează sportul. Și așa sunt foarte puțini sportivi și nu sunt suntem susținuți în ideea că doar înaintea Jocurilor Olimpice suntem doi ani de zile ajutați de către stat. În rest, suntem lăsați să ne descurcăm cum putem noi.

Și ne mai ajută cluburile, dar nici ele nu pot să ne susțină toată pregătirea pe parcursul întregului an. Eu, de exemplu, acum sunt în Portugalia și m-a ajutat clubul să fiu aici, dar mai departe o să vedem. Trebuie să găsesc sponsori, fiindcă, vă dați seama, nimeni nu alocă niciun ban în pregătirea noastră”, a declarat Andrea Mikloș, citată de sport.ro.

Andrea Mikloș: „Condițiile din țară nu sunt la nivelul la care îmi doresc eu”

Semifinalistă la Campionatele Mondiale de la Tokyo în proba de 400 de metri și reprezentantă a României la Jocurile Olimplice de la Paris din 2024, Andrea a dezvăluit că și în aceste condiții este mulțumită cu ceea ce a realizat.

„Da, sunt mulțumită! Știu că se putea mult mai bine, dar consider că eu din partea mea am dat tot ce am avut mai bun și chiar mai mult ca să reprezint România la nivelul la care am reprezentat-o.

Sunt mândră de acest fapt și, bineînțeles, îmi doresc mult mai mult, dar condițiile din țară nu sunt la nivelul la care îmi doresc eu să fiu ca performanță.

Eu în interiorul meu cred foarte mult în mine și cred că pot face lucruri minunate. Chiar, de ce nu, să aduc și o medalie. Deci pentru mine nu există o limită. Niciodată nu îmi pun o barieră, dar nu îmi place să o spun.

Și, da, bineînțeles că mi-aș dori foarte mult să fiu medaliată la Campionatele Europene, dar o să decidă timpul. Și este o situație destul de delicată, cum am zis și anterior, cu susținerea pregătirii noastre.

Suntem lăsați în voia sorții și se așteaptă de la noi să concurăm la un nivel foarte bun la Campionatele Europene. Avem și un barem, apropo”, a concluzionat Andrea Mikloș.

50,54
reprezintă cel mai bun timp din cariera Andreei, obținut la JO 2024

Cine e Andrea Mikloș

Andrea Mikloș are în palmares două medalii de aur cucerite la Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2015 și la Campionatul European de Tineret din 2016.

Totodată, a obținut și trei medalii de bronz la Campionatul Mondial în sală (2016, 4 X 400 de metri, la ștafetă), Campionatul European de Tineret (până în 23 de ani, 2019) și la Jocurile Europene (2023).

Citește și

Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul fostei campioane din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol
Campionate
18:52
Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul fostei campioane din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol
Citește mai mult
Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul fostei campioane din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol
Se ajunge la FIFA? Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că  nu se mai întoarce după sărbători
Superliga
18:13
Se ajunge la FIFA? Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că nu se mai întoarce după sărbători
Citește mai mult
Se ajunge la FIFA? Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că  nu se mai întoarce după sărbători

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
atletism campionatul mondial de atletism autoritati andrea miklos
Știrile zilei din sport
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Special
23.12
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Citește mai mult
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Superliga
23.12
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Citește mai mult
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Superliga
23.12
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Citește mai mult
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Special
23.12
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Citește mai mult
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:00
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
20:40
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
22:48
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
19:46
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campionate
23.12
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Citește mai mult
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Superliga
23.12
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Citește mai mult
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Stranieri
23.12
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper. Tottenham trebuie să accepte o condiție
Citește mai mult
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Diverse
23.12
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Citește mai mult
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 31 rapid 43 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share