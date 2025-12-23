Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul fostei campioane din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol

Patson Daka (27 de ani), atacantul lui Leicester și al naționalei Zambiei, a fost aproape de tragedie la Cupa Africii pe Națiuni.

Mali și Zambia s-au întâlnit luni, scor 1-1, în cadrul unei partide din grupa A de la Cupa Africii pe Națiuni, competiție ce are loc în Maroc.

Patson Daka, aproape de tragedie

Lassine Sinayoko a deschis scorul pentru gazde, în minutul 61, dar nu a fost suficient ca Mali să obțină toate cele trei puncte, deoarece Patson Daka a egalat în al doilea minut al prelungirilor.

Atacantul lui Leicester a vrut să celebreze reușita într-un stil acrobatic, însă a fost aproape de o accidentare gravă, scrie dailymail.com.

Daka a încercat să execute o tumbă, dar a aterizat dureros pe gât spre îngrijorarea coechiperilor săi și spectatorilor prezenți pe stadion.

¡From hero to heartbreak! 😱



⚽ Patson Daka struck late to level the match for Zambia in the 92nd minute, sending the stadium into chaos — but the celebration took a worrying turn.



😬 While attempting a flip, the striker injured his neck, immediately raising concerns on the… pic.twitter.com/MLVefn0YjI — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 22, 2025

Din fericire, jucătorul în vârstă de 27 de ani nu a pățit nimic grav și a putut încheia partida.

Selecționerul Moses Sichone speră ca atacantul să fie disponibil pentru partida de vineri, când Zambia va întâlni Insulele Comore.

21 de goluri, în 44 de apariții are Daka pentru naționala Zambiei

Clasamentul grupei A la Cupa Africi pe Națiuni

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Maroc 1 2-0 (+2) 3 2. Mali 1 1-1 16 3. Zambia 1 1-1 10 4. Insulelele Comore 1 0-2 (-2) 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport