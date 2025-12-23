Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul fostei campioane din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol

- Patson Daka (27 de ani), atacantul lui Leicester și al naționalei Zambiei, a fost aproape de tragedie la Cupa Africii pe Națiuni.
Mali și Zambia s-au întâlnit luni, scor 1-1, în cadrul unei partide din grupa A de la Cupa Africii pe Națiuni, competiție ce are loc în Maroc.
Patson Daka, aproape de tragedie
Lassine Sinayoko a deschis scorul pentru gazde, în minutul 61, dar nu a fost suficient ca Mali să obțină toate cele trei puncte, deoarece Patson Daka a egalat în al doilea minut al prelungirilor.
Atacantul lui Leicester a vrut să celebreze reușita într-un stil acrobatic, însă a fost aproape de o accidentare gravă, scrie dailymail.com.
Daka a încercat să execute o tumbă, dar a aterizat dureros pe gât spre îngrijorarea coechiperilor săi și spectatorilor prezenți pe stadion.
Din fericire, jucătorul în vârstă de 27 de ani nu a pățit nimic grav și a putut încheia partida.
Selecționerul Moses Sichone speră ca atacantul să fie disponibil pentru partida de vineri, când Zambia va întâlni Insulele Comore.
Clasamentul grupei A la Cupa Africi pe Națiuni
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Gol
|Punctaj
|1. Maroc
|1
|2-0 (+2)
|3
|2. Mali
|1
|1-1
|16
|3. Zambia
|1
|1-1
|10
|4. Insulelele Comore
|1
|0-2 (-2)
|0