Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul fostei campioane din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol
Patson Daka/ Foto: Imago - captura ecran X
Campionate

Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul fostei campioane din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol

Alexandru Smeu
Publicat: 23.12.2025, ora 18:52
Actualizat: 23.12.2025, ora 19:26
  • Patson Daka (27 de ani), atacantul lui Leicester și al naționalei Zambiei, a fost aproape de tragedie la Cupa Africii pe Națiuni.

Mali și Zambia s-au întâlnit luni, scor 1-1, în cadrul unei partide din grupa A de la Cupa Africii pe Națiuni, competiție ce are loc în Maroc.

Patson Daka, aproape de tragedie

Lassine Sinayoko a deschis scorul pentru gazde, în minutul 61, dar nu a fost suficient ca Mali să obțină toate cele trei puncte, deoarece Patson Daka a egalat în al doilea minut al prelungirilor.

Atacantul lui Leicester a vrut să celebreze reușita într-un stil acrobatic, însă a fost aproape de o accidentare gravă, scrie dailymail.com.

Daka a încercat să execute o tumbă, dar a aterizat dureros pe gât spre îngrijorarea coechiperilor săi și spectatorilor prezenți pe stadion.

Din fericire, jucătorul în vârstă de 27 de ani nu a pățit nimic grav și a putut încheia partida.

Selecționerul Moses Sichone speră ca atacantul să fie disponibil pentru partida de vineri, când Zambia va întâlni Insulele Comore.

21
de goluri, în 44 de apariții are Daka pentru naționala Zambiei

Clasamentul grupei A la Cupa Africi pe Națiuni

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Maroc12-0 (+2)3
2. Mali11-116
3. Zambia11-110
4. Insulelele Comore10-2 (-2)0

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
mali zambia cupa africii pe natiuni patson daka
