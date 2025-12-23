Vadrik Murria (25 de ani), fundașul Oțelului, a plecat în țara natală și nu s-ar mai întoarce la echipă.

Clubul traversează o perioadă delicată din punct de vedere financiar, întrucât jucătorii au restanțe salariale.

Vadik Murria, sosit în această vară la Oțelul, a devenit rezervă după ce Paul Iacob s-a alăturat lotului, însă nemulțumirile jucătorului nu sunt doar pe plan sportiv.

Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că nu se mai întoarce după sărbători

Vadik Murria ar fi anunțat conducerea clubului că nu se mai întoarce la Galați, din cauza restanțelor salariale , susține gsp.ro.

Mai mult, nu este exclus ca fotbalistul să reclame clubul la FIFA, pentru a fi reziliată înțelegerea, deși rusul mai are contract cu Oțelul până în 2027. Clubul nu ar fi întârziat plata a mai mult de două salarii.

Vadik Murria a evoluat în 11 partide pentru echipa pregătită de Laszlo Balint. Ultima sa apariție în tricoul gălățenilor datează din 23 noiembrie, când a jucat 7 minute împotriva celor de la Farul, 2-2.

250.000 de euro este cota de piață a lui Vadik Murria, conform transfermarkt.com

De-a lungul carierei, fundașul crescut în academia celor de la Villareal a mai evoluat pentru Villarreal C, Villarreal CF B, CF Intercity și SD Tarazona.

Oțelul a avut interdicție la transferuri pentru salarii restante

Oțelul Galați a întâmpinat mari probleme financiare în sezonul trecut din cauză că sponsorul Liberty nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

Acest lucru s-a răsfrânt asupra situației clubului din stagiunea actuală, întrucât a avut interdicție la transferuri în această vară, după ce Samy Bourard a depus memoriu la FIFA.

Interdicția la transferuri a fost ridicată după ce clubul pregătit de Laszlo Balint a plătit salariile restante ale belgianului, dar și penalități.

De asemenea, tot în această toamnă, Julian Bonilla a depus memoriu la FIFA și clubul s-a aflat în pericolul unei noi interdicții pe piața mercato.

