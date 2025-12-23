- Vadrik Murria (25 de ani), fundașul Oțelului, a plecat în țara natală și nu s-ar mai întoarce la echipă.
- Clubul traversează o perioadă delicată din punct de vedere financiar, întrucât jucătorii au restanțe salariale.
Vadik Murria, sosit în această vară la Oțelul, a devenit rezervă după ce Paul Iacob s-a alăturat lotului, însă nemulțumirile jucătorului nu sunt doar pe plan sportiv.
Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că nu se mai întoarce după sărbători
Vadik Murria ar fi anunțat conducerea clubului că nu se mai întoarce la Galați, din cauza restanțelor salariale, susține gsp.ro.
Mai mult, nu este exclus ca fotbalistul să reclame clubul la FIFA, pentru a fi reziliată înțelegerea, deși rusul mai are contract cu Oțelul până în 2027. Clubul nu ar fi întârziat plata a mai mult de două salarii.
Vadik Murria a evoluat în 11 partide pentru echipa pregătită de Laszlo Balint. Ultima sa apariție în tricoul gălățenilor datează din 23 noiembrie, când a jucat 7 minute împotriva celor de la Farul, 2-2.
De-a lungul carierei, fundașul crescut în academia celor de la Villareal a mai evoluat pentru Villarreal C, Villarreal CF B, CF Intercity și SD Tarazona.
Oțelul a avut interdicție la transferuri pentru salarii restante
Oțelul Galați a întâmpinat mari probleme financiare în sezonul trecut din cauză că sponsorul Liberty nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.
Acest lucru s-a răsfrânt asupra situației clubului din stagiunea actuală, întrucât a avut interdicție la transferuri în această vară, după ce Samy Bourard a depus memoriu la FIFA.
Interdicția la transferuri a fost ridicată după ce clubul pregătit de Laszlo Balint a plătit salariile restante ale belgianului, dar și penalități.
De asemenea, tot în această toamnă, Julian Bonilla a depus memoriu la FIFA și clubul s-a aflat în pericolul unei noi interdicții pe piața mercato.