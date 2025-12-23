Se ajunge la FIFA? Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că  nu se mai întoarce după sărbători
Vadik Murria FOTO: SportPictures
Superliga

Se ajunge la FIFA? Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că nu se mai întoarce după sărbători

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 18:13
alt-text Actualizat: 23.12.2025, ora 18:13
  • Vadrik Murria (25 de ani), fundașul Oțelului, a plecat în țara natală și nu s-ar mai întoarce la echipă.
  • Clubul traversează o perioadă delicată din punct de vedere financiar, întrucât jucătorii au restanțe salariale.

Vadik Murria, sosit în această vară la Oțelul, a devenit rezervă după ce Paul Iacob s-a alăturat lotului, însă nemulțumirile jucătorului nu sunt doar pe plan sportiv.

Lipă atacă: „Un boschetar, un bișnițar!” Acuzată că a primit cadouri Rolex și Louis Vuitton, Lipă susține că „trei indivizi conduc o campanie de denigrare”
Citește și
Lipă atacă: „Un boschetar, un bișnițar!” Acuzată că a primit cadouri Rolex și Louis Vuitton, Lipă susține că „trei indivizi conduc o campanie de denigrare”
Citește mai mult
Lipă atacă: „Un boschetar, un bișnițar!” Acuzată că a primit cadouri Rolex și Louis Vuitton, Lipă susține că „trei indivizi conduc o campanie de denigrare”

Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că nu se mai întoarce după sărbători

Vadik Murria ar fi anunțat conducerea clubului că nu se mai întoarce la Galați, din cauza restanțelor salariale, susține gsp.ro.

Mai mult, nu este exclus ca fotbalistul să reclame clubul la FIFA, pentru a fi reziliată înțelegerea, deși rusul mai are contract cu Oțelul până în 2027. Clubul nu ar fi întârziat plata a mai mult de două salarii.

Vadik Murria a evoluat în 11 partide pentru echipa pregătită de Laszlo Balint. Ultima sa apariție în tricoul gălățenilor datează din 23 noiembrie, când a jucat 7 minute împotriva celor de la Farul, 2-2.

250.000 de euro
este cota de piață a lui Vadik Murria, conform transfermarkt.com

De-a lungul carierei, fundașul crescut în academia celor de la Villareal a mai evoluat pentru Villarreal C, Villarreal CF B, CF Intercity și SD Tarazona.

Oțelul a avut interdicție la transferuri pentru salarii restante

Oțelul Galați a întâmpinat mari probleme financiare în sezonul trecut din cauză că sponsorul Liberty nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

Acest lucru s-a răsfrânt asupra situației clubului din stagiunea actuală, întrucât a avut interdicție la transferuri în această vară, după ce Samy Bourard a depus memoriu la FIFA.

Interdicția la transferuri a fost ridicată după ce clubul pregătit de Laszlo Balint a plătit salariile restante ale belgianului, dar și penalități.

De asemenea, tot în această toamnă, Julian Bonilla a depus memoriu la FIFA și clubul s-a aflat în pericolul unei noi interdicții pe piața mercato.

Citește și

S-au convins de Moruțan Decizia luată de Aris Salonic în privința fotbalistului român, la 5 luni de la transfer
Stranieri
16:23
S-au convins de Moruțan Decizia luată de Aris Salonic în privința fotbalistului român, la 5 luni de la transfer
Citește mai mult
S-au convins de Moruțan Decizia luată de Aris Salonic în privința fotbalistului român, la 5 luni de la transfer
Andrei Vlad, pe lista neagră  Aktobe vrea să renunțe la portarul român după doar un an » Care este motivul 
Stranieri
13:34
Andrei Vlad, pe lista neagră Aktobe vrea să renunțe la portarul român după doar un an » Care este motivul
Citește mai mult
Andrei Vlad, pe lista neagră  Aktobe vrea să renunțe la portarul român după doar un an » Care este motivul 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
otelul galati PLECARE salarii superliga vadik murria soriano
Știrile zilei din sport
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Special
23.12
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Citește mai mult
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Superliga
23.12
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Citește mai mult
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Superliga
23.12
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Citește mai mult
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Special
23.12
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Citește mai mult
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:00
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
20:40
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
22:48
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
19:46
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campionate
23.12
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Citește mai mult
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Superliga
23.12
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Citește mai mult
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Stranieri
23.12
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper. Tottenham trebuie să accepte o condiție
Citește mai mult
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Diverse
23.12
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Citește mai mult
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 31 rapid 43 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share