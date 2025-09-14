Andrea Mikloș, în semifinale  Românca a obținut cel mai bun timp al său din sezon la Mondialele de la Tokyo » Alți doi sportivi au ratat calificarea
Andrea Mikloș. Foto: IMAGO
Atletism

Andrea Mikloș, în semifinale Românca a obținut cel mai bun timp al său din sezon la Mondialele de la Tokyo » Alți doi sportivi au ratat calificarea

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 16:52
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 16:52
  • Andrea Mikloș (26 de ani) s-a calificat în semifinale la proba de 400 de metri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo.
  • Tot duminică, Mihai Dringo (23 de ani) și Bianca Ghelber (35 de ani) au ratat calificarea.

Campionatele Mondiale de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din 198 de țări.

Andrea Mikloș s-a calificat în semifinale la CM de la Tokyo

Andrea Mikloș a obținut, duminică, calificarea în semifinalele probei de 400 de metri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, scrie news.ro.

Sportiva a reușit cel mai bun rezultat personal al sezonului. Mikloș a terminat cursa în 50,96 de secunde și s-a clasat pe locul 3 în seria 5.

Semifinalele vor avea loc pe 16 septembrie.

În aceeași probă, dar la masculin, Mihai Dringo a ratat calificarea în semifinale. Acesta a încheiat cursa în 45,21 de secunde și s-a clasat pe locul 6 în seria 5 şi pe poziția 31 la general.

Tot astăzi, la proba de aruncare a ciocanului, Bianca Ghelber nu a reușit să meargă mai departe la CM. Sportiva a aruncat ciocanul 69,61 metri, dar a încheiat proba pe locul 17.

Nici Rareș Toader și Alina Rotaru Kottmann nu s-au calificat

Sâmbătă, Rareș Toader a ratat calificarea în finala probei de aruncarea greutății. Acesta s-a clasat pe locul 13, fiind primul sportiv sub linia celor calificați mai departe.

Cea mai bună aruncare a românului a măsurat 20.38 metri, dar nu a fost de ajuns pentru a obține calificarea în finala din aceeași zi.

În aceeași zi, Alina Rotaru Kottmann nu a reușit să se califice în finala probei de săritură în lungime.

Cea mai bună săritură a sportivei a măsurat 6,37 metri, și s-a clasat pe locul 13 în grupa B.

Sportivii români care urmează să concureze la CM de la Tokyo

România a făcut deplasarea în Japonia cu 9 sportivi, care vor concura în diferite zile.

Sportivul român care va avea de așteptat cel mai mult va fi Alin Firfirică, care va participa la proba de aruncare a discului pe 20 septembrie, în penultima zi a competiției.

Sportivii care trebuie să mai concureze:

Masculin

  • Alin Alexandru Firfirică - proba de aruncare a discului, pe 20 septembrie, ora 03:00

Feminin

  • Stella Rutto - proba 3000 m obstacole, pe 15 septembrie, ora 04:30
  • Diana Ana Maria Ion - proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40
  • Elena Andreea Taloș - proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40

Campionatele Mondiale de atletism din 2025 se desfășoară pentru a treia oară în Japonia. Prima ediție a avut loc în 1991 la Tokyo, în timp ce în 2007 a avut loc ediția secundă, la Osaka.

atletism Campionatele Mondiale tokyo semifinale bianca ghelber andrea miklos
