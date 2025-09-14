Andrea Mikloș, în semifinale  Românca a obținut cel mai bun timp al său din sezon la Mondialele de la Tokyo » Alți doi sportivi au ratat calificarea

Andrea Mikloș (26 de ani) s-a calificat în semifinale la proba de 400 de metri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo.

Tot duminică, Mihai Dringo (23 de ani) și Bianca Ghelber (35 de ani) au ratat calificarea.

Campionatele Mondiale de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din 198 de țări.

Andrea Mikloș s-a calificat în semifinale la CM de la Tokyo

Andrea Mikloș a obținut, duminică, calificarea în semifinalele probei de 400 de metri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo , scrie news.ro.

Sportiva a reușit cel mai bun rezultat personal al sezonului. Mikloș a terminat cursa în 50,96 de secunde și s-a clasat pe locul 3 în seria 5.

Semifinalele vor avea loc pe 16 septembrie.

În aceeași probă, dar la masculin, Mihai Dringo a ratat calificarea în semifinale. Acesta a încheiat cursa în 45,21 de secunde și s-a clasat pe locul 6 în seria 5 şi pe poziția 31 la general.

Tot astăzi, la proba de aruncare a ciocanului, Bianca Ghelber nu a reușit să meargă mai departe la CM. Sportiva a aruncat ciocanul 69,61 metri, dar a încheiat proba pe locul 17.

Nici Rareș Toader și Alina Rotaru Kottmann nu s-au calificat

Sâmbătă, Rareș Toader a ratat calificarea în finala probei de aruncarea greutății. Acesta s-a clasat pe locul 13, fiind primul sportiv sub linia celor calificați mai departe.

Cea mai bună aruncare a românului a măsurat 20.38 metri, dar nu a fost de ajuns pentru a obține calificarea în finala din aceeași zi.

În aceeași zi, Alina Rotaru Kottmann nu a reușit să se califice în finala probei de săritură în lungime.

Cea mai bună săritură a sportivei a măsurat 6,37 metri, și s-a clasat pe locul 13 în grupa B.

Sportivii români care urmează să concureze la CM de la Tokyo

România a făcut deplasarea în Japonia cu 9 sportivi, care vor concura în diferite zile.

Sportivul român care va avea de așteptat cel mai mult va fi Alin Firfirică, care va participa la proba de aruncare a discului pe 20 septembrie, în penultima zi a competiției.

Sportivii care trebuie să mai concureze:

Masculin

Alin Alexandru Firfirică - proba de aruncare a discului, pe 20 septembrie, ora 03:00

Feminin

Stella Rutto - proba 3000 m obstacole, pe 15 septembrie, ora 04:30

- proba 3000 m obstacole, pe 15 septembrie, ora 04:30 Diana Ana Maria Ion - proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40

- proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40 Elena Andreea Taloș - proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40

Campionatele Mondiale de atletism din 2025 se desfășoară pentru a treia oară în Japonia. Prima ediție a avut loc în 1991 la Tokyo, în timp ce în 2007 a avut loc ediția secundă, la Osaka.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport