Sezon încheiat!  Medicii confirmă: fundașul Barcelonei a suferit o accidentare cruntă » A jucat ultimul său meci pentru catalani?

Andreas Christensen (29 de ani), fundașul celor de la Barcelona, a suferit o accidentare teribilă la antrenamentul de dinaintea partidei cu Villarreal.

Este posibil ca partida cu Guadalajara din Cupa Spaniei, scor 2-0, să fi fost ultima pentru danez în tricoul Barcelonei, contractul său fiind scadent în vară.

Andreas Christensen a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior

Conform as.com, fundașul a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul piciorului stâng, accidentare l-ar putea ține departe de teren până la finalul actualului sezon.

După ce primele investigații au arătat că ar fi vorba de o ruptură, raportul medical emis luni de clubul catalan a confirmat diagnosticul: stoperul a suferit o ruptură parțială. Recuperarea ar urma să dureze aproximativ 4-5 luni.

Întrucât Christensen nu a suferit o ruptură totală, medicii au exclus varianta unei intervenții chirurgicale.

10 milioane de euro este cota lui Andreas Christensen, conform Transfermarkt

În contextul acestei accidentări, Hansi Flick va avea mari probleme în compartimentul defensiv, ținând cont că și Ronald Arajuo este indisponibil.

În acest sezon, Christensen a jucat 17 meciuri pentru FC Barcelona în toate competițiile, reușind să înscrie și un gol.

