Promisiunea lui Neymar Mesajul starului brazilian înainte de  CM 2026: „Vom face tot ce e posibil și chiar imposibil”

  • Neymar (33 de ani), atacantul echipei Santos, le-a făcut o promisiune fanilor naționalei Braziliei înainte de Cupa Mondială din 2026.
  • Turneul final va avea loc în vara anului viitor în Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie - 19 iulie. Va fi primul cu 48 de echipe.

Neymar își propune să revină în lotul naționalei Braziliei pentru a lua parte la Campionatul Mondial, după un sezon în care a avut evoluții apreciate în tricoul celor de la Santos.

Fostul jucător al celor de la Barcelona sau PSG nu a mai evoluat pentru Selecao din octombrie 2023, atunci când a suferit o accidentare gravă într-un meci contra naționalei din Uruguay.

Neymar, promisiune pentru fanii Braziliei: „Dacă ajungem în finală… promit că voi marca un gol”

Neymar a declarat că selecționata antrenată de Carlo Ancelotti va face tot ce îi stă în putință pentru a cuceri Cupa Mondială.

În plus, el le-a promis fanilor că va marca un gol în finală, dacă Brazilia ajunge acolo.

„Vom face tot ce este posibil și chiar imposibil pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia. În iulie mă puteți trage la răspundere. Hei, Ancelotti, ajută-ne! Dacă ajungem în finală… promit că voi marca un gol”, a spus el, citat de sportskeeda.com.

2002
este anul în care Brazilia a cucerit a cincea și ultima Cupă Mondială din palmares, după cele din 1958, 1962, 1970, 1994

Neymar este cel mai bun marcator din istoria naționalei sale, cu 79 de reușite, două mai multe decât legendarul Pele.

La CM 2026, Brazilia va face parte din Grupa C, alături de Maroc, Scoția, Haiti.

Neymar va ajunge pe masa de operație

Pe 20 noiembrie, atacantul a suferit o accidentare la meniscul genunchiului stâng, însă nu a ținut cont de sfatul medicilor și a continuat să joace pentru a o salva pe Santos de la retrogradare.

A contribuit cu 4 goluri și o pasă decisivă, iar echipa sa a reușit să se claseze pe locul 12, cu 47 de puncte după 38 de meciuri și să evite revenirea în Liga 2 din Brazilia.

La două săptămâni de la ultimul meci al lui Santos, 3-0, cu Cruzeiro, Neymar a ajuns pe patul de spital, acolo unde urmează să se opereze.

Contractul starului brazilian cu echipa sa din copilărie expiră pe 31 decembrie, însă potrivit sursei citate, Santos îi va oferi lui Neymar o nouă propunere ce se va întinde pe o perioadă de șase luni pentru a-l ajuta pe acesta să fie în formă înaintea Cupei Mondiale.

