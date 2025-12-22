Regretă că a mers la CFR Cluj Jucătorul revelației din acest sezon, despre anii petrecuți în Gruia: „Eram tânăr, nu am realizat”

Sebastian Mailat (28 de ani), jucătorul celor de la FC Botoșani, a declarat că regretă perioada petrecută la CFR Cluj.

Sebastian Mailat a ajuns gratis la CFR Cluj în vara anului 2017, după despărțirea de ACS Poli Timișoara.

Fotbalistul nu a dat randamentul dorit de Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor în acel moment, iar jucătorul a fost împrumutat la mai multe echipe. În 2022 avea să fie cedat definitiv la FC Botoșani.

Sebastian Mailat, despre experiența la CFR Cluj: „Cel mai mare regret”

Într-un interviu pentru prosport.ro, Mailat a vorbit despre momentele grele cu care s-a confruntat în perioada CFR Cluj.

„Cel mai mare regret cred că a fost perioada CFR. Aveam 19 ani și am semnat cu CFR. Atunci a fost cel mai mare regret. Nu realizasem și am preferat să mă duc la campioană. Dar nu prea jucam, jucam foarte puțin.

Eu eram tânăr, aveam nevoie să am minute, nu conta la ce echipă. Am prins și eu regula U21, dar era Cristi Manea, care era jucător de națională. Dan Petrescu era antrenor. Pe postul meu erau Billel Omrani, Adiță Păun, Costache. Ne mai împărțeam minutele”, a declarat Mailat pentru sursa citată.

33 de meciuri a jucat Mailat pentru CFR Cluj: a marcat de 3 ori și a reușit două pase decisive

Mailat a impresionat în acest sezon

În această stagiune din Liga 1, extrema stângă a celor de la FC Botoșani și-a crescut mult nivelul de joc, iar asta s-a văzut și în rezultatele echipei.

Mailat se află pe locul 4 în clasamentul golgheterilor, cu 8 reușite și 3 pase decisive, la egalitate cu Valentin Costache, jucătorul celor de la UTA Arad.

Doar Florin Tănase (FCSB), cu 10 goluri și 4 pase decisive, respectiv Jovo Lukic (U Cluj) și Alex Dobre (Rapid), cu 11 reușite și un assist, stau mai bine decât cei doi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport