Andreea Răducan a transmis un mesaj special în contextul împlinirii a 25 de ani de la Jocurile Olimpice de la Sydney (2000), când i-a fost retras aurul olimpic la individual compus.

Pe 21 septembrie, Răducan a câștigat aurul olimpic la individual compus, după o finală istorică. Trei românce au urcat pe podium: Andreea Răducan (aur), Simona Amânar (bronz) și Maria Olaru (bronz).

Bucuria gimnastei care avea doar 16 ani a fost curmată de anunțul Comitetului Olimpic Internațional: Răducanu a fost testată pozitiv la pseudoefedrină.

Substanța, interzisă la acel moment, a ajuns în organismul Andreei după ce aceasta a luat o pastilă de Nurofen la sfatul medicului lotului pentru a trata o răceală.

Cu toate că o anchetă a scos la iveală nevinovăția Andreei, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis că regulamentul antidoping trebuie să fie respectat, iar gimnasta a rămas fără medalia de la individual compus. A rămas cu aurul pe echipe și cu argintul de la sărituri.

Răducan a transmis că ziua de 21 septembrie rămâne „o zi specială” pentru că, deși consideră că a fost o experiență nedreaptă și dureroasă, crede că aceasta a făcut-o mai puternică.

„21 septembrie va rămâne mereu o zi specială pentru mine.

A fost unul dintre cele mai mari teste prin care am trecut vreodată. A fost greu, a fost nedrept, dar a fost și momentul care m-a făcut mai puternică decât aș fi crezut că pot fi.

Din acea experiență am învățat să nu renunț, să lupt până la capăt și să găsesc forța de a mă ridica indiferent de cât de mare este obstacolul. Am învățat că nedreptatea poate să doară, dar nu trebuie să mă definească.

Privind în urmă, știu că acel moment a fost testul vieții mele și l-am trecut. Nu mi-aș dori să-l retrăiesc, dar sunt recunoscătoare pentru tot ce m-a învățat.

Au fost 25 de ani în care m-am străduit să găsesc răspuns pentru ceea ce am mi s-a întâmplat în urma acestei competiții. Întrebări și reflecții…

Însă astăzi, mai mult ca oricând, vreau să văd acea zi ca pe o sărbătoare a puterii, a muncii și a pasiunii care ne-au dus pe toate trei pe podiumul olimpic.

Va rămâne întotdeauna ziua în care cele 3 românce au ocupat întreg podiumul olimpic în finala de individual compus, a Jocurilor Olimpice de la Sydney, 2000.

Vă mulțumesc tuturor cu recunoștință și iubire”, a notat fosta gimnastă, pe rețelele de socializare.

