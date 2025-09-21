Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 7 colegi, printre nominalizați
Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 7 colegi, printre nominalizați

  • Meciul dintre Olympique Marseille și PSG a fost amânat cu doar câteva ore înainte de ora de start, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
  • Derby-ul va avea loc luni, în același moment în care se va desfășura și ceremonia de decernare a Balonului de Aur.

Confruntarea dintre cele două forțe ale fotbalului francez trebuia să aibă loc în această seară, începând cu ora 21:45, pe Stade Velodrome.

Marseille - PSG, anulat din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Meciul nu se va mai putea disputa duminică seară, din cauza ploilor torențiale care au lovit Marsilia. Decizia a fost luată de către prefectul din Bouches-du-Rhône, relatează lequipe.fr.

Partida a fost reprogramată pentru ziua de luni, 22 septembrie, de la 20:00, oră la care va începe și ceremonia de decernare a Balonului de Aur. Opt jucători de la PSG se numără printre cei 30 de nominalizați.

Accidentați, Ousmane Dembele, considerat mare favorit la câștigarea trofeului, și Desire Doue nu făceau parte din lotul lui Luis Enrique pentru meciul cu Marseille și vor putea fi prezenți la gala de la Théâtre du Châtelet.

Rămâne de văzut ce decizie va lua campioana Europei în privința celorlalți jucători nominalizați: Joao Neves, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha și Khvicha Kvaratskelia.

Câștigător al Ligii Campionilor cu PSG, Gianluigi Donnarumma a fost și el nominalizat, însă a plecat la Manchester City.

Înaintea meciului direct, PSG ocupă prima poziție în Ligue 1, cu 12 puncte acumulate, la egalitate cu Olympique Lyon, care a disputat însă un meci în plus.

De cealaltă parte, Olympique Marseille nu traversează cea mai bună perioadă, reușind să obțină doar 6 puncte în primele 4 etape. E pe locul 8.

Comunicatul oficial: „Ploi și furtuni abundente”

„Conform previziunilor Météo-France, întreaga regiune va fi lovită în această după-amiază de un ciclon mediteranean care va provoca ploi și furtuni abundente. Precipitațiile cumulate ar putea ajunge la 70 până la 90 mm pe alocuri și local la 120 mm în câteva ore.

Aceste prognoze meteo sugerează că ar putea avea loc ploi abundente în toată țara între orele 19:00 și 22:00, când ar fi trebuit să înceapă și să se termine meciul care urma să adune aproape 70.000 de suporteri pe Stade-Vélodrome.

Prin urmare, prefectul a luat decizia de a anula meciul de fotbal dintre OM și PSG din această seară. Liga Profesionistă de Fotbal și cluburile au fost informate în prealabil”, a transmis prefectura.

