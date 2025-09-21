Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul clubului FCSB, a criticat prestațiile lui Mihai Popescu (32 de ani) și a anunțat că fundașul nu va mai evolua deloc în campionat.
  • Popescu va juca în continuare în Europa League.

Campioana României se află pe locul 13 în Superliga, cu șapte puncte acumulate după 10 meciuri jucat. A încasat 18 goluri și a marcat doar 12.

Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla cu Mihai Popescu: „În campionat nu-l mai vezi”

„Popescu o să joace acum în cupele europene, că asta e, dar în campionat nu îl mai vezi”, a spus Becali, conform fanatik.ro.

Întrebat dacă deciza se aplică și în cazul atacantului Dennis Politic, Becali a răspuns:

Politic nu, n-a greșit atât de grav. De la Politic aștept, trebuie să fie jucătorul pe care l-am luat eu. Dar Popescu ne-a curățat de prea multe ori. Anul trecut îl sunam pe MM (n.r. - Mihai Stoica), „Bă, Mihai, trebuie să-i prelungim contractul, e jucător de echipă națională, fotbalist”. Gigi Becali, patron FCSB

Apoi, finanțatorul roș-albaștrilor a explicat care crede că ar fi motivul pentru care prestațiile lui Mihai Popescu nu mai sunt aceleași.

„Cum s-a botezat la sectă, s-a nenorocit, s-a distrus. E treaba lui că s-a botezat, noi l-am scos de la Proscomidie, că dacă nu ești ortodox… Cum l-am scos de acolo, cum la revedere.

Cred că mai are un an de contract”, a mai spus Becali, potrivit sursei citate.

Întrebat dacă îi va mai fi prelungit contractul lui Mihai Popescu, finanțatorul campioanei României a spus:

La revedere! La revedere! Ne-a nenorocit. Mi-a zis și MM „Bine, bă, Gigi, ce vină are el? Ne-a distrus cinci-șase meciuri, ne-a curățat definitiv. De ce îl mai bagi?”. Am zis că e băiat bun, băiat smerit, cuminte, mi-e milă, dar degeaba, n-am ce să fac. Gigi Becali

Mihai Popescu a adunat 55 de meciuri la FCSB, 39 dintre ele fiind jucate sezonul trecut.

8
meciuri a disputat Mihai Popescu în acest sezon al Ligii 1. A încasat 4 cartonașe galbene

Gigi Becali a analizat prestația lui Popescu din meciul cu FC Botoșani: „Se ferește de minge”

Becali consideră că absența lui Joyskim Dawa este una dintre cele mai mari probleme ale echipei şi a explicat unde consideră că a greşit Popescu în meciul pierdut cu Botoşani, scor 1-3.

„Eu cred că cea mai importantă absență e Dawa. Ia Popescu mingea, el i-o dă la adversar ca să dea gol. Tovarășul lui de credință, Politic, face fault aiurea, nu avea rost. Centrează de acolo, în mod normal, trebuia să sară. Nu am nevoie să sari, că ți-e frică să sari la cap.

Dacă stă în picioare, vine mingea în el. El se ferește de minge, de parcă venea focul sau ciocanul în capul lui! S-a ferit de minge, iar mingea s-a dus printre picioarele lui Baba și a ajuns în piciorul adversarului, a dat gol.

La al doilea gol, tot așa, aiurea acolo, era ăla singur în careu. Al treilea gol, nu mai spun, de antrenament, centrare, dă cu capul și gol. Niște chestii de te doare capul”.

VIDEO: Golul de 2-1 marcat de Botoșani împotriva FCSB-ului

Programul FCSB în Europa League

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

gigi becali europa league Mihai Popescu superliga
