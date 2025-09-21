„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”

Vladislav Blănuță e încă puternic contestat de ultrașii lui Dinamo Kiev după postările pro-ruse făcute de atacantul în vârstă de 23 de ani.

Dar ucraineanul care l-a urmărit pe jucătorul de la FCU Craiova susține că Blănuță nu l-a atras deloc și că nimeni nu a verificat la club informațiile despre el.

Vladislav Blănuță, 23 de ani, s-a transferat pe 3 septembrie de la FCU Craiova la Dinamo Kiev.

A semnat un contract pe cinci sezoane, campioana Ucrainei urmând să plătească o sumă mare: 2,6 milioane de euro.

După scandalul postărilor pro-ruse, atacantul a rămas la alb-albaștri, chiar dacă furtuna nu a trecut. Jucătorul e încă amenințat.

Blănuță a jucat două meciuri, 12 minute pe final la 2-2 cu Obolon (campionat) și integralist la 2-1 cu Oleksandria, în Cupa Ucrainei.

Și-a dat autogol în Cupă. Totuși, federația a anunțat ulterior: nu l-a înregistrat ca „autogol Blănuță”, ci gol Serhiy Buletsa, potrivit Sport.ua.

Cel care l-a urmărit pe Blănuță: „Totul era pur și simplu mediocru”

Artem Kravets, 36 de ani, fost jucător la Dinamo Kiev și la naționala Ucrainei, consilier al lui Igor Surkis (președinte-patron Dinamo) până la începutul acestei toamne, a vorbit și despre culisele transferului lui Blănuță.

„Când l-au luat, mi-am amintit de el doar pentru că urmărisem mai mulți atacanți (n.r. pe care îi voia Dinamo).

Artem Kravets a marcat 8 goluri în 23 de selecții pentru Ucraina Foto: Imago

La Blănuță, totul era pur și simplu mediocru”, a afirmat Kravets în interviul pentru jurnalistul local Igor Burbas.

„Logica mea era simplă: dacă nu există factorul «wow», atunci… Și Blănuță nu avea nimic wow”.

„Blănuță i-a fost oferit direct președintelui. Nu s-au verificat informațiile”

Fostul fotbalist, care s-a despărțit de Surkis și de Dinamo Kiev acuzând corupția de la club, a adăugat un amănunt foarte important.

Doar Kravets l-a analizat pe internaționalul român U21.

M-am uitat la Blănuță și l-am lăsat deoparte. Puteam reveni la el, pentru orice eventualitate. Nimeni altcineva nu se uita la Blănuță în afară de mine Artem Kravets, fost consilier al patronului lui Dinamo Kiev

Acesta a mai dezvăluit ceva: „Am auzit că Blănuță i-a fost oferit direct președintelui. Și decizia a fost luată de președinte.

Departamentul de scouting nu a verificat informațiile despre el”.

Nimeni nu a cercetat nici paginile sale pe rețelele de socializare. Un jurnalist ucrainean a descoperit postările pro-ruse făcute de jucător și de soția lui pe TikTok.

Transferul lui Blănuță a fost o greșeală, dar problema este a sistemului care funcționează astfel. Asemenea erori fac rău imaginii clubului Artem Kravets, fost consilier al patronului lui Dinamo Kiev

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport