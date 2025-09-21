„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
Blănuță, la Dinamo Kiev, în meciul de Cupă cu Oleksandria Foto: Instagram
Campionate

„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.09.2025, ora 17:38
alt-text Actualizat: 21.09.2025, ora 17:38
  • Vladislav Blănuță e încă puternic contestat de ultrașii lui Dinamo Kiev după postările pro-ruse făcute de atacantul în vârstă de 23 de ani. 
  • Dar ucraineanul care l-a urmărit pe jucătorul de la FCU Craiova susține că Blănuță nu l-a atras deloc și că nimeni nu a verificat la club informațiile despre el. 

Vladislav Blănuță, 23 de ani, s-a transferat pe 3 septembrie de la FCU Craiova la Dinamo Kiev.

A semnat un contract pe cinci sezoane, campioana Ucrainei urmând să plătească o sumă mare: 2,6 milioane de euro.

Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
Citește și
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
Citește mai mult
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”

După scandalul postărilor pro-ruse, atacantul a rămas la alb-albaștri, chiar dacă furtuna nu a trecut. Jucătorul e încă amenințat.

Blănuță a jucat două meciuri, 12 minute pe final la 2-2 cu Obolon (campionat) și integralist la 2-1 cu Oleksandria, în Cupa Ucrainei.

Și-a dat autogol în Cupă. Totuși, federația a anunțat ulterior: nu l-a înregistrat ca „autogol Blănuță”, ci gol Serhiy Buletsa, potrivit Sport.ua.

Cel care l-a urmărit pe Blănuță: „Totul era pur și simplu mediocru”

Artem Kravets, 36 de ani, fost jucător la Dinamo Kiev și la naționala Ucrainei, consilier al lui Igor Surkis (președinte-patron Dinamo) până la începutul acestei toamne, a vorbit și despre culisele transferului lui Blănuță.

„Când l-au luat, mi-am amintit de el doar pentru că urmărisem mai mulți atacanți (n.r. pe care îi voia Dinamo).

Artem Kravets a marcat 8 goluri în 23 de selecții pentru Ucraina Foto: Imago Artem Kravets a marcat 8 goluri în 23 de selecții pentru Ucraina Foto: Imago
Artem Kravets a marcat 8 goluri în 23 de selecții pentru Ucraina Foto: Imago

La Blănuță, totul era pur și simplu mediocru”, a afirmat Kravets în interviul pentru jurnalistul local Igor Burbas.

„Logica mea era simplă: dacă nu există factorul «wow», atunci… Și Blănuță nu avea nimic wow”.

„Blănuță i-a fost oferit direct președintelui. Nu s-au verificat informațiile”

Fostul fotbalist, care s-a despărțit de Surkis și de Dinamo Kiev acuzând corupția de la club, a adăugat un amănunt foarte important.

Doar Kravets l-a analizat pe internaționalul român U21.

M-am uitat la Blănuță și l-am lăsat deoparte. Puteam reveni la el, pentru orice eventualitate. Nimeni altcineva nu se uita la Blănuță în afară de mine Artem Kravets, fost consilier al patronului lui Dinamo Kiev

Acesta a mai dezvăluit ceva: „Am auzit că Blănuță i-a fost oferit direct președintelui. Și decizia a fost luată de președinte.

Departamentul de scouting nu a verificat informațiile despre el”.

Nimeni nu a cercetat nici paginile sale pe rețelele de socializare. Un jurnalist ucrainean a descoperit postările pro-ruse făcute de jucător și de soția lui pe TikTok.

Transferul lui Blănuță a fost o greșeală, dar problema este a sistemului care funcționează astfel. Asemenea erori fac rău imaginii clubului Artem Kravets, fost consilier al patronului lui Dinamo Kiev

Citește și

„Asta se va întâmpla cu Blănuță!” Sursele GOLAZO.ro din Ucraina spun ce decizie se așteaptă să ia Dinamo Kiev: „A fost o prostie. Îi urăsc!”
Stranieri
15:54
„Asta se va întâmpla cu Blănuță!” Sursele GOLAZO.ro din Ucraina spun ce decizie se așteaptă să ia Dinamo Kiev: „A fost o prostie. Îi urăsc!”
Citește mai mult
„Asta se va întâmpla cu Blănuță!” Sursele GOLAZO.ro din Ucraina spun ce decizie se așteaptă să ia Dinamo Kiev: „A fost o prostie. Îi urăsc!”
Amenințări cu moartea, rasism, derapaje oribile Ce îi leagă pe Lucescu și Blănuță. Ambii pe lista neagră a ultrașilor lui Dinamo Kiev
Campionate
14:50
Amenințări cu moartea, rasism, derapaje oribile Ce îi leagă pe Lucescu și Blănuță. Ambii pe lista neagră a ultrașilor lui Dinamo Kiev
Citește mai mult
Amenințări cu moartea, rasism, derapaje oribile Ce îi leagă pe Lucescu și Blănuță. Ambii pe lista neagră a ultrașilor lui Dinamo Kiev

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Dinamo Kiev craiova ucraina Vladislav Blănuță Artem Kravets
Știrile zilei din sport
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Superliga
00:17
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Citește mai mult
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
Stranieri
00:16
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter » Chivu, ținta scandărilor
Citește mai mult
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Superliga
21.09
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Citește mai mult
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Superliga
21.09
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Citește mai mult
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:17
Surpriză în lotul lui Il Luce Convocările preliminare pentru amicalul cu Moldova și meciul cu Austria, din calificările pentru CM 2026
Surpriză în lotul lui Il Luce Convocările preliminare pentru amicalul cu Moldova și meciul cu Austria, din calificările pentru CM 2026
09:42
„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule”
„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule”
00:17
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
00:16
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter » Chivu, ținta scandărilor
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Top stiri din sport
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO.  Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
Stranieri
21.09
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO. Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
Citește mai mult
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO.  Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
21.09
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Superliga
21.09
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Citește mai mult
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”
Superliga
21.09
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”
Citește mai mult
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 15 rapid 16 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 13 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share