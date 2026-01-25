 Cordea n-a avut milă de FCSB VIDEO+FOTO. A marcat împotriva fostei echipe și a sărbătorit chiar în fața peluzei! + Duarte, gafă imensă la debut +19 foto
Andrei Cordea. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Cordea n-a avut milă de FCSB VIDEO+FOTO. A marcat împotriva fostei echipe și a sărbătorit chiar în fața peluzei! + Duarte, gafă imensă la debut

Ionuț Cojocaru
Publicat: 25.01.2026, ora 23:06
Actualizat: 26.01.2026, ora 09:02
  • FCSB - CFR Cluj 1-4. Andrei Cordea (26 de ani) a marcat împotriva fostei sale echipe, apoi a sărbătorit chiar în fața fanilor campioanei.
  • Defensiva roș-albaștrilor a continuat să sufere și în repriza a doua: Siyabonga Ngezana (28 de ani) a greșit la golul de 1-3, iar Andre Duarte (28 de ani) la ultimul gol primit.

Miculescu a marcat în minutul 2, dar elevii lui Elias Charalambous au încasat două goluri pe final de repriză de la Alibek (41) și Korenica (44).

FCSB - CFR Cluj 1-4. Andrei Cordea a marcat, iar apoi s-a bucurat în fața fanilor roș-albaștrilor

Imediat după pauză, Andrei Cordea, care are 95 de meciuri în tricoul FCSB, a înscris împotriva fostei sale echipe.

Adrian Păun a trimis o pasă excelentă în spatele apărării, trecând cu ușurință pe lângă Baba Alhassan.

Cordea, atent, a profitat de eroarea lui Ngezana, care nu a ieșit la ofsaid cu restul colegilor din defensivă, și a scăpat singur cu Târnovanu. Portarul campioanei a ezitat din nou să iasă și a fost învins cu un șut la colțul scurt.

Imediat după, Cordea a sărbătorit ostentativ chiar în fața fanilor echipei la care a evoluat mai bine de doi ani.

„Cred că al treilea gol a fost foarte important, i-am prins bine, am atacat spațiul și am reușit să marchez.

Îmi pare rău că nu sunt apreciat, pentru că de când am ajuns la CFR am fost înjurat pe social media de fanii FCSB, de aceea m-am și bucurat la gol.

Nu înțeleg de ce m-au înjurat, pentru că, atât cât am fost la FCSB, am dat tot ce am avut mai bun”, a spus Cordea, la Prima Sport.

VIDEO: Golul marcat de Andrei Cordea

Andrei Duarte, gafă la debut

După greșeala lui Radunovic la primul gol din repriza secundă, apărarea FCSB a mai comis o gafă și la al patrulea gol al ardelenilor.

În minutul 90+1, Mihai Popa a trimis o minge lungă, care a ajuns la Duarte, noul fundaș al campioanei.

Portughezul a încercat să-i paseze lui Ngezana, dar a trimis slab, iar sud-africanul a fost și el depășit cu ușurință de Biliboc, care l-a învins apoi pe Târnovanu.

Greșeala lui Andre Duarte la al patrulea gol marcat de CFR Cluj. Foto: Captură Prima Sport
Greșeala lui Andre Duarte la al patrulea gol marcat de CFR Cluj. Foto: Captură Prima Sport

