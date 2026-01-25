„Vi se pare normal?” FOTO. Au văzut imaginile de pe Arena Națională și declarațiile lui Charalambous: „Mă așteptam la altceva”

- FCSB - CFR Cluj. Ilie Dumitrescu (57 de ani) și Gică Craioveanu (57 de ani), cei doi foști internaționali români, au vorbit despre asistența redusă a duelului de pe Arena Națională.
- 5.297 de fani au asistat la duelul din etapa #23 a Superligii.
În cadrul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport, moderatorul Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro, i-a chestionat pe Ilie Dumitrescu și Gică Craioveanu cu privire la numărul redus de spectatori prezenți la derby.
FCSB - CFR Cluj. Ilie Dumitrescu: „La cluburile importante fanii ar trebui să fie prezenți mereu”
„Vi se pare normal, domnilor, ca fanii adevărați să vină doar atunci când sunt rezultate?”, a fost întrebarea adresată de Radu Naum, după ce au ascultat declarația lui Charalambous: „Este normal să fie așa, deoarece lipsesc rezultatele”.
„E un complex de evenimente în zona asta în care fanii nu sunt foarte mulți la stadion. Rezultatele, care nu-s cele mai bune, să ne gândim și la vreme... Duminică seara e complicat să ai fani mulți la stadion, dar la cluburile importante fanii ar trebui să fie prezenți mereu”, a afirmat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.
Gică Craioveanu a intervenit și a replicat: „Eu mă așteptam la mult mai multă lume, cel puțin la 15.000 de oameni.