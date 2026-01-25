FCSB s-a făcut de râs pe Arena Națională în duelul cu CFR Cluj, pierdut cu scorul de 1-4.

Suporterii nu au tolerat un nou rezultat rușinos și și-au luat la țintă favoriții.

Campioana României a avut o prestație jenantă, fiind fluierată copios de propriii suporteri pe parcursul reprizei secunde.

Nervii au cedat la FCSB! Ce au făcut ultrașii la umilința cu CFR

Din Peluza Nord s-au auzit în mod repetat scandări precum „Dacă fotbal nu jucați, de la Steaua să plecați” și „Rușine, rușine, rușine să vă fie”, amestecate cu fluierături puternice.

Tensiunea din tribune s-a resimțit inclusiv la nivelul jucătorilor care se aflau la încălzire la începutul reprizei secunde.

Octavian Popescu a devenit ținta reproșurilor venite din zona VIP, după ce a fost surprins râzând la gluma unui coleg. „Joacă, bă, fotbal și lasă râsul!”, i-a strigat unul dintre fanii vizibil nemulțumiți. „Ce ai, mă?”, i-a replicat fotbalistul.

Aseară, pe Arena Națională au fost doar 5.297 suporteri, un număr extrem de redus raportat la ceea ce s-a întâmplat sezonul trecut. Iar, finalul meciului, galeria a decis să transmită un nou mesaj jucătorilor și a părăsit peluza.

Iar cei rămași la tribună au scandat ironic: „Campionii, campionii, ole, ole, ole”.

Elevii lui Charalambous au mers direct la vestiare, imediat după fluierul de final al partidei.

VIDEO. Golurile marcate de Korenica și Cordea în FCSB - CFR 1-4

