„Am fost uimit de această etichetă” Andrei Cordea reacționează după ce a fost catalogat drept un jucător expirat

Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul celor de la CFR Cluj, a reacționat după ce a fost catalogat drept un jucător expirat.

În vara anului 2025, Andrei Cordea a fost transferat de CFR Cluj de la Al-Tai, formație pentru care a evoluat timp de două sezoane.

Andrei Cordea: „Ar fi ciudat să zic că mă simt expirat”

După ce a ales să se întoarcă în Liga 1, Andrei Cordea a fost catalogat de unii ca fiind un jucător expirat.

Acum, fotbalistul de la CFR Cluj a vorbit despre această etichetă.

„Cât despre eticheta care mi s-a pus (n.r. - de jucător expirat), înainte nu știam că asta îmi era eticheta. Îmi pare rău că am auzit aceste cuvinte.

Pe mine unul mă motivează pentru că știu în fiecare zi cum muncesc, ce fac, sunt profesionist și nu mă dau niciodată bătut.

Am 26 de ani, ar fi ciudat să zic că mă simt expirat. Până recent, nu am știut că am avut această etichetă și nu a avut ce să mă deranjeze. Ieri am fost uimit de această etichetă”, a declarat Andrei Cordea, conform fanatik.ro.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Cordea, conform Transfermarkt

De la sosirea sa în Gruia, Cordea a bifat 23 de apariții pentru CFR în toate competițiile, a marcat 12 goluri și a oferit 3 pase decisive.

În ultima partidă jucată de clujeni, de vineri, cu Metaloglobus, Andrei Cordea a înscris două goluri, în minutele 70, din penalty, și 90. CFR s-a impus cu scorul de 4-2 în meciul din etapa 24.

FOTO. Golul norocos marcat de Cordea în CFR Cluj - Metaloglobus 4-2

De-a lungul carierei, aripa dreapta a mai jucat pentru Novara, Hermannstadt, Academica Clinceni și FCSB.

În tricoul campioanei României, Cordea a jucat 95 de meciuri, a marcat 16 goluri și a oferit 13 assisturi.

Pentru CFR Cluj urmează meciul de marți cu UTA Arad, de la ora 18:00, din etapa 25 din Liga 1. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

