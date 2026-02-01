„Oare primesc spor pentru condiții periculoase?”  Și-a luat liber după comentariile făcute în direct: „Protestatarii plătiți au prins azi un glonț”

Comentatorul sportiv Paul Allen (60 de ani) a anunțat că „își ia câteva zile libere”, după ce a sugerat în timpul unei transmisiuni live că protestatarii din Minnesota sunt plătiți.

Serviciul federal pentru imigraţie şi vamă (ICE) desfăşoară de mai multe săptămâni o operaţiune de amploare în statul Minnesota din nordul SUA. Tensiunile au fost amplificate după ce doi cetățeni americani au fost uciși de agenţi federali.

Paul Allen, despre protestatarii din Minnesota: „Oare primesc spor de periculozitate?”

Paul Allen comentează în direct meciurile echipei Minnesota Vikings din 2002, însă este și prezentatori al unei emisiuni a postului radio KFAN.

Pe 23 ianuarie, înainte ca aproximativ 15.000 de oamenii să mărșăluiască în centrul orașului Minneapolis, în condiții de temperaturi extrem de scăzute, Allen i-a întrebat pe colegii săi de studio: „În condiții ca acestea, protestatarii plătiți primesc spor de periculozitate?”.

După ce Chad Greenway, fost jucător al echipei Minnesota Vikings, a refuzat să se implice în discuție, Allen a continuat, folosind expresia „catch strays”, care poate avea mai multe înțelesuri: a fi criticat indirect sau a fi lovit de un glonț rătăcit.

„Toată lumea e criticată săptămâna asta” , a afirmat comentatorul, făcând referire la mesajele primite de Baker Mayfield (jucător la Tampa Bay) și Charlie Batch (fost jucător în NFL) pe rețelele sociale. „Sunt peste tot (criticile / gloanțele). Protestatarii au prins unul azi dimineață”.

Reprezentanții echipei Minnesota Vikings au refuzat să comenteze afirmațiile făcute de comentatorul sportiv.

„Îmi iau câteva zile libere”

În urma reacțiilor negative stârnite de declarațiiile sale, Paul Allen nu a apărut la emisiunea care era programată luni. În schimb, postul de radio a difuzat o declarație preînregistrată a acestuia.

„Bună dimineața. Vineri am făcut un comentariu în direct despre protestatari și vreme, care a fost insensibil și nepotrivit, și îmi pare rău.

A fost o încercare greșită de umor și, deși nu a fost făcută cu nicio intenție politică sau jignire politică, vreau să îmi cer scuze din toată inima celor care s-au simțit cu adevărat răniți sau ofensați de acest comentariu.

9-to-noon (n.r. emisiunea prezentată de Paul Allen) nu formulează opinii politice. Nu criticăm și nu lăudăm discuțiile politice și nici nu ne concentrăm pe probleme politice.

Programul nostru a fost întotdeauna un spațiu centrat pe sport, creat pentru a distra, un loc unde discutăm despre sport, oferim o evadare din problemele grele și le oferim ascultătorilor distracția de care au nevoie de la tot ce se întâmplă în jur”, a declarat Allen, potrivit inforum.com.

Ulterior, comentatorul sportv a postat un verset din Evanghelie pe contul său de pe platforma X, fostul Twitter.

Am afirmat de multe ori până acum că noi vă servim pe voi, nu invers. Suntem foarte norocoși și vă mulțumim că ați avut încredere în noi atâta timp. Înseamnă mai mult decât vă puteți imagina. Nu am dat tot ce am putut și îmi pare rău pentru asta. Îmi iau câteva zile libere. Am vrut să vă împărtășesc aceste gânduri și să vă prezint sincerele mele scuze înainte de a pleca. Paul Allen, comentator sportiv

Două incidente mortale în Minnesota ridică semne de întrebare asupra modului de operare al agenției ICE

ICE este o agenție federală din Statele Unite responsabilă cu aplicarea legii imigrației și investigarea infracțiunilor legate de imigrație și vamă.

Deși rolul oficial al ICE este aplicarea legii, există îngrijorări vizibile în rândul cetățenilor SUA că unele acțiuni ale agenției pot duce la profilare pe criterii de rasă sau origine etnică, ceea ce ar putea afecta chiar și persoane care se află legal în țară sau care nu au comis alte infracțiuni.

Recent, doi protestatari au fost omorâți la Minneapolis, Minnesota, de agenții ICE trimiși încă din decembrie în orașul democrat de către administrația Trump.

Pe 7 ianuarie, Renee Good, de aceeași vârstă, a căzut și ea victima gloanțelor ICE.

Pe 24 ianuarie, Alex Pretti (37 de ani) a fost împușcat.

