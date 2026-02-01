„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două” +58 foto
„Gigi vrea 3 transferuri” Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”

George Neagu
Publicat: 01.02.2026, ora 12:25
Actualizat: 01.02.2026, ora 12:25
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat planul pe care îl are patronul echipei, Gigi Becali.
  • Perioada de transferuri este deschisă până pe data de 9 februarie.

În această perioadă de mercato, FCSB i-a transferat doar pe fundașul central Andre Duarte și mijlocaș defensiv Ofri Arad.

Mihai Stoica: „Gigi vrea trei transferuri”

Mihai Stoica a vorbit despre strategia lui Gigi Becali:

„Deocamdată, Ofri Arad îi va lua locul lui Denis Alibec. Nu se pune problema ca Vlad Chiricheș să fie înlocuit pe listă.

Mai departe, vom vedea ce jucători vom aduce. Pentru că Gigi vrea trei transferuri. Eu sper să fie mulțumit cu două, dar la momentul ăsta vrea trei”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Oficialul de la FCSB a continuat, mai apoi, și a precizat poziția jucătorului care ar mai putea fi transferat.

„Un atacant lateral, winger. (n.r. - Despre un potențial nume al jucătorului). Am apucat să vorbim de mult, nu de acum. E o listă lungă.

Nu vreau să vorbesc că, după, iar se fac supoziții, mă enervez când apar nume care nu au fost niciodată pe lista noastră. După câteva zile citesc cum am fost refuzați de jucătorii respectivi și chiar îmi ajunge.

E suficient că ne refuză antrenorii. Nu trebuie să se silească să ne refuze că nu o să vină niciodată antrenori la noi. Nu trebuie să ne refuze”, a mai adăugat Mihai Stoica.

Pe 9 februarie se închide (n.r. - perioada de transferuri), dar Gigi e mai grăbit. El închide fereastra mai repede decât e permis de regulament Mihai Stoica, oficial FCSB

FCSB și Oțelul au bătut palma pentru transferul lui Joao Paulo

În afară de transferurile lui Andre Duarte și Ofri Arad, FCSB e foarte aproape să realizeze și mutarea lui Joao Paulo, de la Oțelul Galați.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, gălățenii au acceptat oferta făcută de Gigi Becali, iar mutarea depinde acum de înțelegerea dintre fotbalist și campioana României.

Discuțiile dintre reprezentanții jucătorului și FCSB s-au blocat la început, din cauza pretențiilor salariale mari.

Ulterior, agenții lui Joao Paulo au mai scăzut din pretenții, iar acum părțile sunt foarte aproape să ajungă la un acord.

Dacă totul decurge bine, jucătorul e așteptat să ajungă luni sau marți la București pentru a semna contractul cu FCSB.

700.000 de euro
este cota de piață a lui Joao Paulo, conform Transfermarkt

Mijlocașul defensiv a sosit în vara anului trecut la Oțelul Galați, de la Sheriff Tiraspol, și a fost unul dintre jucătorii de bază ai echipei în acest sezon.

În 20 de partide jucate în campionat, Joao Paulo a marcat un gol și a oferit 3 pase decisive. A bifat, în total, 1.813 minute, în tricoul Oțelului în toate competițiile.

Pentru FCSB urmează meciul de astăzi cu Csikszereda, de la ora 20:00, din etapa 24 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FOTO: FCSB - Fenerbahce 1-1, ultimul meci jucat de campioana României

FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Dinamo2445
3Rapid2445
4FC Argeș2440
5U Cluj2439
6Botoșani2338
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2336
9CFR Cluj2435
10Farul2331
11FCSB2331
12Petrolul2321
13Unirea Slobozia2421
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus2411

gigi becali Mihai Stoica liga 1 TRANSFERURI fcsb
