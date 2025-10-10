Nu mai joacă deloc! A refuzat Dinamo ca să meargă în Serie B, unde n-a jucat niciun minut!

Andrei Coubiș (22 de ani) a fost împrumutat de Sampdoria în această vară de la AC Milan.

Cu toate acestea, internaționalul român nu a bifat niciun minut pentru formația din Serie B.

Andrei Coubiș este unul din cei trei jucători ai Sampdoriei pe care antrenorul Massimo Donati nu s-a bazat în acest sezon.

Coubiș, jucătorul care a refuzat-o pe Dinamo, nu mai joacă deloc în Italia

A fost adus de Sampdoria în această vară pentru a întări apărarea echipei. Fundașul român a refuzat varianta Dinamo, preferând să continue în Italia.

În ciuda venirii lui Coubiș, antrenorul Massimo Donati a preferat să nu schimbe defensiva. Iar Coubiș a rămas doar pe bancă!

Despre situația prin care trece fundașul român a scris și presa din Italia:

„ De la meciul cu Monza, apărarea cu trei oameni a Sampdoriei a fost întotdeauna formată din Riccio, Hadzikadunic și Vulikic. Antrenorul Donati nu a schimbat niciodată acest trio de la început, nici măcar în cele trei meciuri dintr-o săptămână, fără rotații din primul minut.

Singura schimbare a fost înlocuirea jucătorului croat (n.r. - Vulikic) la pauza meciului împotriva echipei Pescara, dar Simone Giordano i-a luat locul. Și el a fost unul dintre jucătorii cei mai puțin folosiți, dar a fost lăudat de Donati la finalul meciului.

Coubiș, pe de altă parte, nu a avut încă șansa să intre pe teren. Acest lucru este foarte ciudat pentru un nou venit în vara aceasta într-un compartiment aflat în criză.

Până în acest moment, nevoia jucătorului de a se acomoda ar fi putut fi un factor, întrucât el nu a jucat niciodată în Serie B, iar anul trecut a jucat un rol important în Serie C, dar a retrogradat cu Milan Futuro.

Cu toate acestea, Coubiș se află la Sampdoria de peste o lună și încă nu a debutat. Acest lucru ridică semne de întrebare ”, a scris Club Doria 46.

În acest moment, Sampdoria se află pe locul 18 în Serie B, cu doar 5 puncte acumulate după 7 etape.

Andrei Coubiș și-a început cariera la echipa de juniori ai lui AC Milan. Românul a bifat 137 de meciuri în tricoul „rossonerilor”, a marcat 2 goluri și a oferit 6 pase decisive.

100.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Coubiș, potrivit Transfermarkt

