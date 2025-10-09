Ce se întâmplă cu Mazilu  Explicațiile oferite de Dinamo: „E clar că trebuie să facă diferența”
Adrian Mazilu foto: Sport Pictures
alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 19:34
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 19:34
  • Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Adrian Mazilu.
  • Transferat de câteva săptămâni, fostul jucător al Farului nu a debutat încă pentru formația lui Zeljko Kopic.

Deși foarte mulți oameni din jurul lui Dinamo așteaptă să-l vadă la treabă pe Mazilu, Cosmin Mihalescu a transmis că acesta va debuta doar când clubul se va asigura că este pregătit 100%.

Cosmin Mihalescu: „Nu vrem să spună lumea că nu aduce plusul dorit”

Oficialul „câinilor” a transmis că Mazilu ar putea contribui decisiv abia în a doua jumătate a sezonului.

„În privința lui Adrian, mesajul pe care l-am transmis de la început e că trebuie să avem răbdare cu el. A semnat un contract pe 5 ani, nu este un proiect care să vină imediat și să aibă un impact imediat.

Noi nu am pus presiunea asta pe el. E clar că el ar trebui să facă diferența atunci când intră și, din punctul acesta de vedere, ar trebui gestionată foarte bine intrarea lui.

Nu vrem să intre nepregătit și lumea să spună că nu aduce plusul acela de valoare pe care ni-l dorim cu toții. Așa că gestionăm situația lui foarte atent și cred că partea a doua a sezonului va fi momentul când vom putea aștepta de la el lucrurile pentru care l-am adus”, a declarat Cosmin Mihalescu, potrivit sport.ro.

În ianuarie 2024, Brighton plătea 3 milioane de euro pentru a-l aduce pe Mazilu de la Farul Constanța, formație alături de care a devenit campion în 2023, iar în această vară Dinamo a plătit 400.000 de euro pentru a-l readuce în țară de la formația engleză.

