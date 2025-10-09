Se retrage din Liga 2?  Patronul vrea să renunțe, iar clubul rămâne descoperit: „Nu putem concura”
  • Probleme la Câmpulung Muscel după eșecul cu CSC Șelimbăr, scor 0-5, în etapa #9 din Liga 2.
  • Finanțatorul Claudiu Ciolan a declarat că nu mai vrea să investească la echipă și vrea să se retragă din conducere.
  • Președintele clubului, Costin Ghiță, caută soluții pentru a evita retragerea din Liga 2.

Jucătorii de la Câmpulung Muscel ar fi trebuit să-și primească salariile chiar după acel meci cu Șelimbăr, dar, din cauza rezultatului, aceștia nu și-au mai încasat banii.

Dacă formația Muscel nu va găsi alt sprijin financiar, atunci clubul va fi nevoit să se retragă din competiție, iar rezultatele ei vor fi anulate.

Câmpulung Muscel s-ar putea retrage din Liga 2

Costin Ghiță, președintele de la Câmpulung Muscel, este conștient că echipa nu are un buget la fel de ridicat ca adversarele din liga secundă.

„După meciul cu Șelimbăr, în care, din păcate, am suferit o nouă înfrângere la un scor mare, întreaga echipă, conducerea, staff-ul și jucătorii, toți am resimțit o mare dezamăgire.

Salariile pentru luna august urmau să fie achitate după partida cu Șelimbăr, însă, din cauza rezultatului și a situației tensionate, am decis să amânăm plata. Menționez că aceasta este singura întârziere, restul obligațiilor sunt achitate la zi.

Trebuie să fim sinceri: nu putem concura, ca buget, cu celelalte echipe din Liga 2 Nu avem nici foarte mulți sponsori și, din păcate, nici sprijin financiar consistent din partea autorităților locale.

În aceste condiții, facem eforturi mari doar pentru a rezista la acest nivel", a declarat Costin Ghiță, potrivit digisport.ro.

Costin Ghiță încearcă să salveze clubul: „Voi încerca să țin echipa pe linia de plutire

Președintele echipei a mărturisit că are nevoie de mai mult sprijin financiar pentru a rezista în Liga 2.

„Patronul echipei a decis să facă un pas în spate, este profund dezamăgit de rezultatele din ultima perioadă. Este posibil ca, în perioada următoare, să se retragă definitiv.

Eu, ca președinte al FC Muscelul Câmpulung, voi încerca să țin echipa pe linia de plutire atât cât îmi stă în putință, pentru că acest club reprezintă singurul lucru cu care orașul Câmpulung se poate mândri.

Sunt multe cluburi care s-au chinuit ani de zile să intre în liga secundă, iar noi am reușit într-un timp foarte scurt.

Am avut noroc și am rămas în liga secundă și în sezonul actual. Avem nevoie de susținere. Avem parte de un anumit sprijin, dar trebuie mult mai mult pentru a face față la acest nivel. Fac tot ce ține de mine. Mai departe, vedem ce va urma”, a adăugat Costin Ghiță, conform sursei citate.

Chiar dacă a pierdut cu 0-5 partida cu Șelimbăr, Câmpulung a dovedit că poate obține rezultate bune. Echipa condusă de Alecsandru Popovici a învins-o pe FC Bihor, echipa de pe locul secund, cu 2-1.

De asemenea, Câmpulung a remizat cu Chindia, scor 1-1, și a pierdut la limită meciul cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1.

În acest moment, echipa finanțată de Claudiu Ciolan se află pe ultimul loc în Liga 2, cu 4 puncte obținute în 9 etape.

