Oltenii s-au îmbrâncit cu turcii! VIDEO. Bătaie generală în amicalul U Craiova - Koynaspor din Antalya » Ce s-a întâmplat +14 foto
foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Oltenii s-au îmbrâncit cu turcii! VIDEO. Bătaie generală în amicalul U Craiova - Koynaspor din Antalya » Ce s-a întâmplat

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Ionuț Cojocaru , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 17:53
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 18:11
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. U Craiova - Konyaspor 1-0. Victorie pentru olteni în primul amical din cantonament.
  • Partida a fost întreruptă temporar de o bătaie generală între jucătorii cele două echipe, pe final.

Oltenii lui Filipe Coelho s-au impus în prima partidă de pregătire din această iarnă.

Anzor a marcat singurul gol al partidei, printr-o execuție superbă din lovitură liberă, de la 25 de metri.

Meciul s-a încheiat însă cu multe tensiuni între cele două tabere, jucătorii s-au îmbrâncit, iar oltenii au reclamat de câteva ori arbitrajul, după un ofsaid și un penalty neacordat.

U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya
U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya

Galerie foto (14 imagini)

U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya
+14 Foto
U Craiova - Konyaspor 1-0

  • A marcat: Anzor (55)

Final de meci.

Min. 88 - Un nou conflict și mai puternic a izbucnit între cele două tabere. Jucătorii s-au îmbrâncit, iar aproape toți jucătorii Craiovei s-au implicat.

Min. 82 - Conflicte între jucătorii celor două echipe pe teren, însă lucrurile s-au calmat destul de rapid. Între timp a început și ploaia la meciul din Antalya.

Min. 80 - Penalty cerut de olteni la un fault asupra lui Denys Muntean, tânărul de 16 ani care a debutat în Liga 1 la ultimul meci din 2025. Arbitrul nu a acordat nimic.

Min. 73 - Cei de la U Craiova au contestat vehement un ofsaid la Etim, care urma să scape singur spre poarta turcilor.

Min. 55 - Gol Craiova! Anzor Mekvabishvili înscrie superb din lovitură liberă, în vinclu, de la 25 de metri, la câteva minute după ce a fost introdus pe teren.

Min. 48 - Ocazie pentru olteni în startul reprizei secunde. Crețu a șutat peste poartă din interiorul careului.

Min. 47 - Baiaram a fost faultat dur, imediat după ce a intrat pe teren după pauză. Atacantul oltenilor poate continua jocul.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Min. 45 - Pauză

Min. 22 – Ocazie uriașă pentru Konyaspor! Laurențiu Popescu a ieșit inspirat și l-a blocat pe atacantul scăpat singur

De la FRF, Sanmartean, Iencsi și Curelea urmăresc atât meciul Craiovei, cât și partida celor de la Dinamo.

Min. 20 – Ocazie imensă pentru Nsimba, șutul său trece peste bara transversală.

Mihai Rotaru, alături de Andrei Nicolescu, în Antalya, Turcia. Foto: GOLAZO.ro/Iosif Popescu
Mihai Rotaru, alături de Andrei Nicolescu, în Antalya, Turcia. Foto: GOLAZO.ro/Iosif Popescu

Galerie foto (5 imagini)

Mihai Rotaru, alături de Andrei Nicolescu, în Antalya, Turcia. Foto: GOLAZO.ro/Iosif Popescu Mihai Rotaru, alături de Andrei Nicolescu, în Antalya, Turcia. Foto: GOLAZO.ro/Iosif Popescu Mihai Rotaru, alături de Andrei Nicolescu, în Antalya, Turcia. Foto: GOLAZO.ro/Iosif Popescu Mihai Rotaru, alături de Andrei Nicolescu, în Antalya, Turcia. Foto: GOLAZO.ro/Iosif Popescu Mihai Rotaru, alături de Andrei Nicolescu, în Antalya, Turcia. Foto: GOLAZO.ro/Iosif Popescu
+5 Foto
Min. 19 – Screciu a căzut pe umăr și a primit îngrijiri medicale. Jocul a fost reluat.

Min. 14 - Oltenii domină jocul

Min. 12 - Ocazie pentru elevii lui Coelho! Crețu trimite peste poarta formației din Turcia

Mihai Rotaru, patronul oltenilor, și Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, prezenți la meci:

Min. 1 - Meciul începe ACUM

Echipa de start:

  • U Craiova: L. Popescu - Romanchuck, Screciu, Stevanovic - Mora, A. Crețu, Cicâldău, F. Ștefan - D. Matei, Nsimba, Băsceanu
  • Rezerve: P. Isenko, S. Lung Jr., A. Glodean, D. Fălcușan, F. Gașpar, S. Teles, S. Șerban, Mekvabisvili, Ș. Biaram, E. Monday, L. Houry, D. Muntean

Moment caraghios în Antalya. Universitatea a vrut sa închidă presei amicalul

Universitatea Craiova a închis degeaba testul de azi cu Konya. Dinamo joacă fix pe terenul de alături cu Young Boys.

Patronul Rotaru a aflat aici că echipa sa și Dinamo au partide în același timp, pe terenuri lipite. Si Dinamo are meciul deschis presei. Si se vede absolut tot la Craiova!

Craiova a descoperit la teren că Dinamo joacă alături

„A fost dorința ambelor cluburi”, susțin sursele GOLAZO.ro apropiate de Craiova. Niciunul dintre cluburi nu transmite partida live la TV.

Doar că, atunci când au apărut la Limak Football Center, oltenii au descoperit autocarul lui Dinamo parcat lângă terenul pe care urmau să joace ei.

Ce se întâmplă? Alb-albaștrii au aflat cu surprindere că Dinamo, o mare rivală, joacă în același timp, de la ora locală 17:00 (16:00 în România), fix pe terenul alăturat! Împotriva lui Young Boys.

Craiova a fost forțată să accepte deschiderea jocului său. „Obligată” de Dinamo

Și, mai mult. Amicalul lui Dinamo e deschis presei și transmis în direct de televiziunea clubului alb-roșu.

Cum nu există niciun zid, nici măcar un gard între terenuri, Craiova nu a mai putut închide nimic. Oricine poate să vadă echipa lui Filipe Coelho.

Rotaru: „Acum am aflat și eu ca jucăm lângă Dinamo”

Și patronul Craiovei, Mihai Rotaru, a fost stupefiat când a aflat.

Mihai Rotaru, la antrenamentul lui U Craiova din Antalya
Mihai Rotaru, la antrenamentul lui U Craiova din Antalya

Galerie foto (8 imagini)

Mihai Rotaru, la antrenamentul lui U Craiova din Antalya Mihai Rotaru, la antrenamentul lui U Craiova din Antalya Mihai Rotaru, la antrenamentul lui U Craiova din Antalya Mihai Rotaru, la antrenamentul lui U Craiova din Antalya Mihai Rotaru, la antrenamentul lui U Craiova din Antalya
+8 Foto
Era în tribuna care separă cele două terenuri. Putea să se uite simultan la ambele meciuri.

„Acum am aflat și eu, nu știam nimic. Mi-au zis colegii de la club când am venit”, a declarat Rotaru pentru GOLAZO.ro.

A venit de trei zile la Regnum Carya, hotelul unde stă Craiova un Belek.

„Să văd cât mai rămân. Pot să plec oricând, fac o oră și jumătate până acasă”.

La teren a venit și Andrei Nicolescu, iar președintele lui Dinamo stă în tribună, împreună cu Rotaru.

dinamo bucuresti amical Universitatea Craiova mihai rotaru
