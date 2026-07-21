Vândut de 20x mai scump! Internaționalul român ar urma să fie transferat în Anglia,  după doar 7 luni în Liga 1! Cifrele mutării

Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul lui U Cluj, ar urma să plece din România după doar 7 luni petrecut la ardeleni.

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Venit la începutul anului sub formă de împrumut de la Sampdoria, Coubiș a fost transferat definitiv de „șepcile roșii” în această vară în schimbul a doar 150.000 de euro.

Și ar putea să plece imediat pentru o sumă de 20 de ori mai mare!

Coubiș ar urma să fie transferat în Anglia, după doar 7 luni în Liga 1!

Conform prosport.ro, fundașul clujenilor este dorit insistent de Lincoln City, formație care a promovat în Championship, liga a doua engleză, după 65 de ani de absență.

După mai multe runde de negocieri, ardelenii ar fi acceptat oferta de 3 milioane de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer!

Coubiș a jucat în acest sezon doar în partida tur din Europa League cu Dinamo Kiev, 0-0, apoi a fost rezervă la Supercupa pierdută cu Craiova, 1-1 și 3-5 pen. La următoarele două partide nu a fost nici măcar pe bancă.

Dacă mutarea se va perfecta, Coubiș ar fi cel mai scump jucător vândut vreodată de ardeleni, depășind recordul lui Dorin Goga, care în 2009 pleca la Poli Timișoara pentru 1,5 milioane de euro.

Crescut de Milan, Coubiș a ajuns în 2025 la Sampdoria, însă nu a reușit să se impună. În ianuarie a fost împrumutat la U Cluj, alături de care a încheiat campionatul pe locul 2.

După e a refuzat timp de 4 ani să mai reprezinte România la nivel internațional, Coubiș a revenit anul acesta asupra deciziei, fiind convocat în premieră la echipa mare, unde a adunat 3 selecții.

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