Meriton Korenica (29 de ani), extrema stângă a celor de la CFR Cluj, ar fi aproape să se despartă de echipa din Gruia, iar conducerea clubului i-a stabilit prețul de vânzare.

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CFR Cluj se confruntă cu mai multe probleme financiare, iar posibila vânzare a lui Korenica în următoarea perioadă ar putea ajuta clubul să-și regleze bugetul.

Cât cere CFR Cluj în schimbul lui Meriton Korenica

Sosit în vara anului 2024 la CFR Cluj, Korenica a devenit treptat un jucător de bază în angrenajul ardelenilor. Evoluțiile sale au atras atenția mai multor echipe, precum Monza, FCSB sau Rapid.

În ultimul timp, și Universitatea Craiova, campioana României, și-ar fi îndreptat atenția către fotbalistul kosovar, dar oferta de 600.000 de euro a oltenilor a fost refuzată de CFR.

Astfel, pentru a reuși să-și acopere o parte din datorii, CFR Cluj i-a stabilit prețul de vânzare al lui Korenica. Clubul și-ar dori să primească un milion de euro în schimbul acestuia, conform gsp.ro.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Meriton Korenica, conform Transfermarkt

Patronul Ioan Varga ar fi dispus să accepte și o ofertă de 800.000 de euro pentru fotbalistul kosovar, cu un procent de aproximativ 20% dintr-un viitor transfer.

În acest sens, Craiova ar putea relua negocierile pentru Korenica după „dubla” cu Levski Sofia, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

Meriton Korenica a fost transferat de CFR Cluj în urmă cu două sezoane, de la Manisa KF. În perioada petrecută în Gruia, extrema stângă a jucat 101 meciuri, reușind să înscrie 24 de goluri și să livreze 16 pase decisive.

În prima etapă din Liga 1, CFR a fost învinsă surprinzător de Oțelul, scor 2-1, iar Korenica a jucat timp de 83 de minute.

Pentru echipa antrenată de Antonio Folha urmează meciul tur cu Alashkert de joi, 23 iulie, de ora 18:00, din cadrul turului 2 preliminar din Conference League. Returul va avea loc în Gruia, pe 30 iulie.

CFR Cluj, deplasare în Conference League

CFR a pregătit o ofertă specială pentru suporterii care vor să călătorească alături de echipă în avionul care îi va duce în Armenia, la meciul tur cu Alashkert, de pe 23 iulie.

Clubul a anunțat că suporterii pot să facă deplasarea alături de echipă contra sumei de 1.000 de euro, care include biletul la meci și zborul dus-întors. Clujenii susțin că, astfel, fanii pot ajuta la diminuarea costului deplasării.

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