Singurul care nu i-a sfidat pe spanioli Cine e jucătorul Argentinei care a ignorat gestul colegilor de la premiere

Spania - Argentina 1-0. La două zile distanță de finala CM 2026, presa internațională a analizat imaginile de la festivitatea de premiere și a descoperit că nu toți jucătorii argentinieni i-au sfidat pe spanioli.

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Sud-americanii n-au suportat pierderea finalei de la New Jersey și, după ce și-au primit medaliile de argint, au mers în fața propriilor suporteri pentru a le mulțumi pentru susținere.

Cine e jucătorul Argentinei care nu i-a sfidat pe spanioli

Au stat cu spatele la spanioli chiar și în momentul în care Rodri a primit trofeul de la Trump și l-a ridicat deasupra capului. Mai puțin unul! Este vorba de Jose Manuel Lopez (25 de ani), atacant care evoluează în Brazilia, la Palmeiras.

Spre deosebire de colegii săi, el a ales să privească spre podium în momentul culminant al ceremoniei. „Flaco” a fost rezervă în echipa lui Scaloni la turneul final, bifând în total doar 18 minute, fiind introdus pe finalul meciurilor cu Iordania (3-1) și Elveția (3-1 d. prel.).

A jucat puțin, dar a fost decisiv în meciul crucial din sferturi în fața elvețienilor, reușind să-i paseze decisiv lui Alvarez, în minutul 112, pentru golul de 2-1.

7 selecții are Lopez la naționala Argentinei

Lopez a trecut pe la juniorii lui Boca Juniors, Independiente și Lanus, debutând pentru ultimii în prima ligă argentiniană. De 4 ani joacă însă în Brazilia, pentru Palmeiras, unde a reușit să marcheze 71 de goluri în 214 meciuri.

A câștigat două titluri, Supercupa, trei titluri ale statului Paulista, iar anul trecut și-a dus echipa până în finala Copei Libertadores, unde Palmeiras a fost învinsă de Flamengo, 0-1. Lopez a fost golgheterul competiției cu 7 reușite.

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