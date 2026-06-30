Bastoni, chemat la audieri Fundașul lui Chivu la Inter, anchetat într-un  dosar de corupere sexuală a minorilor

Alessandro Bastoni (27 de ani), fundașul lui Inter Milano și al naționalei Italiei, este anchetat de Parchetul din Milano într-un dosar privind coruperea sexuală a minorilor.

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Jucătorul de 27 de ani a primit marți o înștiințare oficială că este cercetat și urmează să fie audiat în zilele următoare.

Alessandro Bastoni, anchetat într-un dosar de corupere sexuală a minorilor

Ancheta vizează o posibilă relație cu o fată care avea 17 ani la momentul faptelor, însă cazul rămâne neclar: tânăra, audiată ca martor, ar fi negat că între cei doi ar fi existat un raport sexual.

Numele lui Bastoni apare în dosarul privind agenția Ma.De. Milano, din Cinisello Balsamo.

Potrivit anchetatorilor, firma ar fi folosit activitatea de organizare de evenimente ca paravan pentru întâlniri cu escorte, la care ar fi participat clienți VIP, inclusiv fotbaliști.

Suspiciunile procurorilor pleacă de la o întâlnire menționată în documentele anchetei și în conversațiile analizate.

Un colaborator al agenției Ma.De. l-ar fi pus pe Bastoni în legătură cu fata de 17 ani, iar una dintre conversațiile invocate datează din iunie 2020.

60 de nume de fotbaliști apăruseră până acum în documentele anchetei, însă jucătorii nu erau cercetați penal

Fundașul lui Inter este primul fotbalist anchetat oficial în acest dosar.

Pe lângă Bastoni, Garda Financiară i-a chemat la declarații pe Daniel Maldini (fiul legendarului Paolo Maldini), Riccardo Calafiori și Kevin Bonifazi. Cei trei nu sunt anchetați, ci vor fi audiați doar ca martori.

Dosarul este coordonat de Parchetul din Milano și de Garda Financiară. Ancheta încearcă să stabilească modul în care funcționa rețeaua din jurul agenției Ma.De. Milano și cine erau persoanele implicate în organizarea întâlnirilor.

În aprilie, autoritățile italiene au făcut primele arestări în acest caz.

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