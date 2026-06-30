Vlad Chiricheș (36 de ani) a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce s-a despărțit de FCSB.

Anunțul oficial referitor la plecarea fotbalistului de la gruparea roș-albastră a fost făcut marți.

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Contractul lui Chiricheș cu FCSB a expirat în vara aceasta, iar acum fotbalistul s-a despărțit pentru a doua oară de echipa sa de suflet.

Vlad Chiricheș, mesaj de adio după despărțirea de FCSB

Mijlocașul a avut un sezon dificil, marcat de probleme medicale, iar ultimul său meci pentru FCSB a fost cel cu Farul, câștigat de roș-albaștri cu 3-2, pe 20 aprilie.

Marți, Vlad Chiricheș a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a explicat cât de mult a însemnat pentru el FCSB și a ținut să le mulțumească tuturor pentru această perioadă din viața lui.

„Nu e ușor să găsești cuvintele potrivite atunci când se încheie un capitol atât de important.

FCSB a însemnat foarte mult pentru mine. Aici am crescut, am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele și am avut privilegiul să revin, după atâția ani, acasă.

Le mulțumesc tuturor colegilor, antrenorilor, oamenilor din staff și tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă. Fiecare dintre voi a avut un rol în drumul meu.

Suporterilor le sunt recunoscător pentru încredere, pentru încurajări și pentru faptul că au fost alături de echipă indiferent de momente. Respectul vostru a însemnat întotdeauna enorm pentru mine.

Plec cu sufletul împăcat și cu multe amintiri pe care le voi păstra toată viața. Fotbalul merge înainte, iar eu voi privi mereu cu recunoștință spre tot ceea ce am trăit în tricoul roș-albastru.

Vă mulțumesc din inimă!”, a scris Chiricheș pe Instagram.

Vlad Chiricheș are în CV experiențe importante în Premier League și Serie A.

Fundașul român a plecat de la FCSB la Tottenham în 2013, pentru 9,5 milioane de euro, și a adunat 43 de meciuri în tricoul londonezilor.

După doi ani în Anglia, Chiricheș a fost transferat de Napoli, în 2015, pentru 7 milioane de euro.

La formația italiană a bifat 48 de apariții, iar ulterior a mai evoluat în Serie A pentru Sassuolo și Cremonese.

134 de meciuri a jucat Vlad Chiricheș, în total, pentru FCSB. A marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive

Alături de echipa roș-albastră, Chiricheș a cucerit 7 trofee: 4 titluri (2013, 2014, 2024, 2025) și 3 Supercupe (2014, 2025, 2026).

FCSB a postat, marți, pe Facebook, un videoclip de mulțumire pentru Vlad Chiricheș, în care apar unele dintre cele mai importante momente petrecute de acesta la echipă.

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