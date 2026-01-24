„Nu vreau să pronunț acel cuvânt” Pancu, precaut înainte de derby-ul cu FCSB: „În mod normal, ei n-ar putea fi decât pe locul 1”
„Nu vreau să pronunț acel cuvânt" Pancu, precaut înainte de derby-ul cu FCSB: „În mod normal, ei n-ar putea fi decât pe locul 1"

alt-text Ștefan Neda
24.01.2026, ora 21:28
  • Daniel Pancu (48 de ani) a prefațat partida cu FCSB, din etapa #23 a Ligii 1.
  • FCSB - CFR Cluj se joacă duminică, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele două formații se afla pe locurile 9 și 10 în clasament, iar un pas greșit în derby echivala cu ratarea play-off-ului.

Daniel Pancu: „FCSB ar fi trebuit să fie pe locul 1”

„Sigur că ne dorim să continuăm seria de victorii. Venim după trei jocuri în care am acumulat maximum de puncte, dar nu putem să trecem peste evoluția noastră din primul joc al anului, pentru că au fost multe probleme.

Sigur, și multe cauze obiective, jucători care au plecat, jucători care au venit, au fost și absențe, dar chiar și în situația asta nu putem să jucăm cum am jucat în prima etapă și să sperăm că vom obține ceva mâine. Cel mai important lucru era să câștigăm pentru a menține speranțele astea. 

Cuvântul ăla de care vorbește toată lumea... eu refuz să vorbesc, pentru că noi cu toții credem că se poate realiza, dar ar fi echivalent cu... o minune. Deci nu, nu mă întrebați, nu pronunțați cuvântul play-off, pentru că pe mine nu mă interesează. 

Dacă vreți, vorbim de jocul de mâine. Întâlnim o echipă fantastică, cu jucători fantastici, dar nu într-un moment bun, nu e o echipă fantastică în momentul de față.

Nu știu dacă nu subestimăm și noi, cumva, campionatul ăsta la României, pentru că, analizând FCSB zilele astea și având în vedere ce jucători are în componență, în mod normal n-ar putea fi decât pe locul 1. Deci, chiar dacă nu e multă valoare individuală în România, înseamnă că echipele și antrenorii sunt valoroși, dacă două cluburi cum sunt CFR și FCSB sunt, în momentul de față, practic, în afara primelor șase din România”, a spus Pancu, la conferință.

Daniel Pancu: „Tănase ar fi fost cel mai greu de marcat”

Întrebat și despre problemele de lot de la FCSB, cum ar fi absența lui Tănase, Pancu a transmis:

„Noi încercăm să profităm tot timpul, nu știu, probabil va intra Duarte, un jucător care am văzut că nu a mai jucat de la sfârșitul lui octombrie. Sper să fiu inspirat, dar când suntem în efectiv complet, înseamnă că avem soluții bune pe bancă și e bine. Din punctul ăsta de vedere, suntem bine.

Tănase, mare jucător, foarte bun jucător pentru campionatul României, e o pierdere importantă, sper să profităm. E o soluție în minus, au jucători de mare valoare, dar Tănase, pentru mine, era cam cel mai greu de marcat, de anihilat pentru că are foarte mare experiență. Înainte avea doar foarte mare calitate, acum are și experiență, și calitate”, a mai spus Pancu.

