Dinamo, meci de prezentare Andrei Nicolescu, dezvăluiri înainte de startul noului sezon + Ce probleme întâmpină la transferuri

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre situația echipei, cu două săptămâni înainte de startul noului sezon.

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Oficialul alb-roșiilor a informat că echipa va avea un meci de prezentare săptămâna viitoare și a dezvăluit problemele cu care se confruntă clubul în privința transferurilor.

Andrei Nicolescu: „O să facem un meci de prezentare cu Farul Constanța”

„Câinii” vor evolua în această partidă contra celor de la Farul, sâmbătă, 11 iulie, cu o săptămână înaintea startului Ligii 1.

„O să facem un meci de prezentare săptămâna viitoare, sâmbătă, pe Arcul de Triumf, cu Farul Constanța.

Am picat bine la țintar, așa că nu mai schimbăm. Că dacă picam în primele 5 etape cu ei, nu mai puteam să jucăm.

Dar o să avem un meci amical sâmbătă dimineață cu Ștefănești, din Liga 2, în care vor juca o parte dintre jucători tineri, iar seara un meci de prezentare cu Farul”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Întrebat dacă Dinamo se situează în grafic sau sub, în legătură cu ceea ce își propusese pe piața transferurilor, Nicolescu a răspuns:

„Cred că suntem un pic sub, pentru că nu am avansat în zona mijlocașului central.

E foarte complicat de vorbit, pentru că eu am mai spus asta, iar lumea are tendința, cumva, să ia în derâdere ceea ce spun eu.

Jucătorii pe care îi targetăm noi la momentul ăsta nu se gândesc la România ca o opțiune. Și este dificil din punctul ăsta de vedere”.

Dinamo va înfrunta Petrolul în etapa #1 a noului sezon, duminică, 19 iulie, de la 19:30, în deplasare.

Transferurile realizate de Dinamo în această vară

Răzvan Radu, de la Metalul Buzău, pentru 60.000 de euro

Martin Pascual, de la Mirandes, liber de contract

Adriano Manole, de la FC Argeș, liber de contract

Ianis Doană, de la Steaua București

Alaa Bellaarouch, de la Braga, sub formă de împrumut

Ștefan Opriș, de la U Cluj, liber de contract

Oliver Hintsa, de la Sogndal

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