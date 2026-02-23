„Pare de pe altă planetă!” Clubul din Liga 1 care l-a speriat pe Andrei Nicolescu: „Nu știu ce altă echipă a mai reușit asta”
Andrei Nicolescu
Superliga

„Pare de pe altă planetă!” Clubul din Liga 1 care l-a speriat pe Andrei Nicolescu: „Nu știu ce altă echipă a mai reușit asta”

George Neagu
Publicat: 23.02.2026, ora 11:20
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 11:20
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a rămas impresionat de forma foarte bună prin care trece CFR Cluj în ultima perioadă.
  • Echipa antrenată de Daniel Pancu (48 de ani) a ajuns la 9 victorii consecutive în Liga 1, odată cu succesul în fața Petrolului, scor 2-1.

CFR Cluj și Dinamo se vor duela în ultima etapă a sezonului regulat, în Gruia, partidă care le-ar putea pune mari dificultăți jucătorilor pregătiți de Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu, despre CFR Cluj: „O echipă de pe altă planetă”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, este impresionat de forma CFR-ului, cu două etape înaintea duelului direct.

Cu CFR nu știu ce să mai zic, pare o echipă de pe altă planetă la momentul acesta. Au 9 victorii consecutive, nu știu ce altă echipă a mai reușit așa ceva și ce s-a întâmplat cu ea după 9 victorii consecutive într-o stagiune.

Seria lui Daniel Pancu a început după ce i-am spus să aibă noroc și să reușească, însă după meciul cu noi. Îl rog pe Dănuț să spună ce are de spus, ca să mi se întâmple și mie la fel”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Voiam să spun că m-am văzut cu Pancu înainte de meciul cu CFR și i-am spus «îți urez mult succes, sunt sigur că o să-ți fie foarte bine, dar după meciul cu noi». A râs puțin atunci. Andrei Nicolescu, despre Daniel Pancu

Până să se întâlnească în etapa 30, CFR va mai juca cu Farul (sâmbătă, ora 20:00), iar Dinamo cu FC Argeș (duminică, ora 18:00).

Seria de 9 victorii consecutive a celor de la CFR Cluj:

  • 2-1 cu Petrolul, 21 februarie
  • 1-0 cu Hermannstadt, 16 februarie
  • 3-2 cu U Cluj, 7 februarie
  • 1-0 cu UTA Arad, 4 februarie
  • 4-2 cu Metaloglobus, 30 ianuarie
  • 4-1 cu FCSB, 25 ianuarie
  • 1-0 cu Oțelul, 18 ianuarie
  • 1-0 cu FC Botoșani, 19 decembrie
  • 3-1 cu Csikszereda, 12 decembrie

În etapa 28, CFR Cluj a învins-o pe Petrolul cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Korenica (min. 62), Biliboc (min. 81). Pentru „lupii galbeni” a înscris Papp (min. 71).

De cealaltă parte, Dinamo a fost învinsă de Rapid cu scorul de 2-1. Pentru „câini” a punctat Opruț (min. 90+6), în timp ce pentru giuleșteni au înscris Borza (min. 30) și Paraschiv (min. 34).

În acest moment, Dinamo se află pe locul secund în Liga 1, cu 52 de puncte acumulate, la 4 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, în timp ce CFR Cluj ocupă locul 5, cu 47 de puncte.

VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv în Rapid - Dinamo 2-1

dinamo bucuresti CFR Cluj liga 1 andrei nicolescu
