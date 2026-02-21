Liga 1, Etapa #28 CFR, nouă victorii la rând în campionat. „Feroviarii” s-au impus în duelul cu Petrolul » Cum arată clasamentul
Liga 1, Etapa #28 CFR, nouă victorii la rând în campionat. „Feroviarii” s-au impus în duelul cu Petrolul » Cum arată clasamentul

alt-text George Neagu , Ștefan Neda , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 20:03
alt-text Actualizat: 21.02.2026, ora 20:30
  • CFR Cluj a câștigat meciul cu Petrolul Ploiești, scor 2-1, în etapa #28 a Ligii 1.
  • De la ora 20:30 va fi derby-ul dintre Rapid și Dinamo, care se va juca pe Arena Națională.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa 28 a debutat vineri cu duelul de la Galați dintre Oțelul și UTA Arad (2-2) și se va încheie luni, cu meciul dintre FCSB și Metaloglobus, care este programat la ora 20:00.

Sâmbătă, 21 februarie

Rapid - Dinamo, live

Echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila
  • Rezerve: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi
  • Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Neacşu George Florin, Cerei Alexandru, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
  • Stadion: Arena Naţională

CFR Cluj - Petrolul Ploiești 2-1

  • Au marcat: Korenica (min. 62), Biliboc (min. 81) / Papp (min. 71)

În minutul 79, Paul Papp a reușit o intervenție salvatoare. Fundașul Petrolului a scos miraculos, de pe linia porții, la o fază plecată de la o lovitură liberă de la mare distanță.

Echipele de start:

  • CFR Cluj : M. Popa - Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, D. Djokovic, A. Păun - Biliboc, A. Aliev, Korenica
  • Rezerve: O. Vâlceanu, Kun, Braun, Huja, Masic, Keita, Fica, Deac, Kamara, Șfaiț, Zahovic, Slimani
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Petrolul : Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Jyry, Dumitrescu - Boțogan, Chică-Roșă, V. Gheorghe
  • Rezerve: Krell - Rodrigues, Ignat, Soares, Mateiu, Boateng, Hanca, Dongmo, Grozav, Hermann, R. Pop, D. Paraschiv
  • Antrenor: Eugen Neagoe
  • Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Neacșu Ionuț Traian, Marin Nicușor, VAR: Călin Iulian, AVAR: Marinescu Vasile
  • Stadion: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)

Duminică, 22 februarie

FC Argeș - Farul, live de la 15:00

  • Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

Unirea Slobozia - U Craiova, live de la 20:00

  • Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

Luni, 23 februarie

Csikszereda - Hermannstadt, live de la 17:00

  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

FCSB - Metaloglobus, live de la 20:00

  • Stadion: Arena Naţională

S-au jucat

Oțelul Galați - UTA Arad 2-2

  • Au marcat: Bană (40), Conrado (56 pen.) / Poulolo (11), Iacob (15)

Echipele de start

  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Conrado - Chira, Lameira - Bană, Ciobanu, Andrezinho - Debeljuh
  • Rezerve: Popescu, Ursu, Rus, E. Neicu, Kazu, Bruno Paz, Postelnicu, Bordun, Sandu, Fernandes, C. Neicu
  • Antrenor: Laszlo Balint
  • UTA Arad: Tordai - Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Sota, Odada - Iacob, Roman, Tzionis - Abdallah
  • Rezerve: Roșu, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, Țăroi, Coman, Mihai, Ndon
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Arbitru: Flueran Viorel Nicușor, Asistenți: Avram Valentin, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Mladinovici Horia Gabriel, AVAR: Artene Ovidiu
  • Stadion: Oţelul (Galaţi - Galaţi)

FC Botoșani - U Cluj 1-3

  • Au marcat: Ongenda (19) / Lukic (4, 15), Drammeh (55)

Echipele de start:

  • Botoșani: Anestis - Pavlovic, Miron, Diaw, Creț - Bordeianu, Petro - Mailat, Ongenda, Mitrov - Kovtalyuk
  • Rezerve: Bodișteanu, David, Dumiter, Dumitru, Fridey, Ilaș, Kukic, Lopez, Panoiu, Papa, Suta, Țigănașu
  • Antrenor: Leo Grozavu
  • U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu - Nistor, Codrea, Drammeh, Macalou, Lukic, El Sawy
  • Rezerve: Capradossi, Chinteș, Cosa, Cristea, Fabry, Gheorghiță, Lefter, Mendy, Murgia, Postolachi, Simion, Stanojev
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Badea Marius, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Rusandu Lucian
  • Stadion: Municipal (Botoşani - Botoşani)

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2753
2Dinamo2752
3Rapid2749
4U Cluj2848
5CFR Cluj2744
6FC Argeș2743
7FC Botoșani2842
8UTA Arad2842
9Oțelul Galați2841
10FCSB2740
11Farul Constanța2737
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2724
15Hermannstadt2717
16Metaloglobus2711

Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
21.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
