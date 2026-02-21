- CFR Cluj a câștigat meciul cu Petrolul Ploiești, scor 2-1, în etapa #28 a Ligii 1.
- De la ora 20:30 va fi derby-ul dintre Rapid și Dinamo, care se va juca pe Arena Națională.
- Toate meciurile din Liga 1 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa 28 a debutat vineri cu duelul de la Galați dintre Oțelul și UTA Arad (2-2) și se va încheie luni, cu meciul dintre FCSB și Metaloglobus, care este programat la ora 20:00.
Sâmbătă, 21 februarie
Rapid - Dinamo, live
Echipele de start:
- Rapid: Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson
- Antrenor: Constantin Gâlcă
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi
- Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Neacşu George Florin, Cerei Alexandru, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
- Stadion: Arena Naţională
CFR Cluj - Petrolul Ploiești 2-1
- Au marcat: Korenica (min. 62), Biliboc (min. 81) / Papp (min. 71)
În minutul 79, Paul Papp a reușit o intervenție salvatoare. Fundașul Petrolului a scos miraculos, de pe linia porții, la o fază plecată de la o lovitură liberă de la mare distanță.
Echipele de start:
- CFR Cluj : M. Popa - Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, D. Djokovic, A. Păun - Biliboc, A. Aliev, Korenica
- Rezerve: O. Vâlceanu, Kun, Braun, Huja, Masic, Keita, Fica, Deac, Kamara, Șfaiț, Zahovic, Slimani
- Antrenor: Daniel Pancu
- Petrolul : Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Jyry, Dumitrescu - Boțogan, Chică-Roșă, V. Gheorghe
- Rezerve: Krell - Rodrigues, Ignat, Soares, Mateiu, Boateng, Hanca, Dongmo, Grozav, Hermann, R. Pop, D. Paraschiv
- Antrenor: Eugen Neagoe
- Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Neacșu Ionuț Traian, Marin Nicușor, VAR: Călin Iulian, AVAR: Marinescu Vasile
- Stadion: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)
Duminică, 22 februarie
FC Argeș - Farul, live de la 15:00
- Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)
Unirea Slobozia - U Craiova, live de la 20:00
- Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)
Luni, 23 februarie
Csikszereda - Hermannstadt, live de la 17:00
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)
FCSB - Metaloglobus, live de la 20:00
- Stadion: Arena Naţională
S-au jucat
Oțelul Galați - UTA Arad 2-2
- Au marcat: Bană (40), Conrado (56 pen.) / Poulolo (11), Iacob (15)
Echipele de start
- Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Conrado - Chira, Lameira - Bană, Ciobanu, Andrezinho - Debeljuh
- Rezerve: Popescu, Ursu, Rus, E. Neicu, Kazu, Bruno Paz, Postelnicu, Bordun, Sandu, Fernandes, C. Neicu
- Antrenor: Laszlo Balint
- UTA Arad: Tordai - Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Sota, Odada - Iacob, Roman, Tzionis - Abdallah
- Rezerve: Roșu, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, Țăroi, Coman, Mihai, Ndon
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Arbitru: Flueran Viorel Nicușor, Asistenți: Avram Valentin, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Mladinovici Horia Gabriel, AVAR: Artene Ovidiu
- Stadion: Oţelul (Galaţi - Galaţi)
FC Botoșani - U Cluj 1-3
- Au marcat: Ongenda (19) / Lukic (4, 15), Drammeh (55)
Echipele de start:
- Botoșani: Anestis - Pavlovic, Miron, Diaw, Creț - Bordeianu, Petro - Mailat, Ongenda, Mitrov - Kovtalyuk
- Rezerve: Bodișteanu, David, Dumiter, Dumitru, Fridey, Ilaș, Kukic, Lopez, Panoiu, Papa, Suta, Țigănașu
- Antrenor: Leo Grozavu
- U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu - Nistor, Codrea, Drammeh, Macalou, Lukic, El Sawy
- Rezerve: Capradossi, Chinteș, Cosa, Cristea, Fabry, Gheorghiță, Lefter, Mendy, Murgia, Postolachi, Simion, Stanojev
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Badea Marius, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Rusandu Lucian
- Stadion: Municipal (Botoşani - Botoşani)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|27
|53
|2
|Dinamo
|27
|52
|3
|Rapid
|27
|49
|4
|U Cluj
|28
|48
|5
|CFR Cluj
|27
|44
|6
|FC Argeș
|27
|43
|7
|FC Botoșani
|28
|42
|8
|UTA Arad
|28
|42
|9
|Oțelul Galați
|28
|41
|10
|FCSB
|27
|40
|11
|Farul Constanța
|27
|37
|12
|Petrolul Ploiești
|27
|28
|13
|Csikszereda
|27
|25
|14
|Unirea Slobozia
|27
|24
|15
|Hermannstadt
|27
|17
|16
|Metaloglobus
|27
|11