CFR Cluj a câștigat meciul cu Petrolul Ploiești, scor 2-1, în etapa #28 a Ligii 1.

De la ora 20:30 va fi derby-ul dintre Rapid și Dinamo, care se va juca pe Arena Națională.

Etapa 28 a debutat vineri cu duelul de la Galați dintre Oțelul și UTA Arad (2-2) și se va încheie luni, cu meciul dintre FCSB și Metaloglobus, care este programat la ora 20:00.

Sâmbătă, 21 februarie

Rapid - Dinamo, live

Echipele de start:

Rapid : Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila

: Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila Rezerve : Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson

: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi Rezerve : Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop

: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Arbitru : Vidican Rareș George, Asistenți : Neacşu George Florin, Cerei Alexandru, VAR : Colţescu Sebastian, AVAR : Gheorghe Sebastian Eugen

: Vidican Rareș George, : Neacşu George Florin, Cerei Alexandru, : Colţescu Sebastian, : Gheorghe Sebastian Eugen Stadion: Arena Naţională

CFR Cluj - Petrolul Ploiești 2-1

Au marcat: Korenica (min. 62), Biliboc (min. 81) / Papp (min. 71)

În minutul 79, Paul Papp a reușit o intervenție salvatoare. Fundașul Petrolului a scos miraculos, de pe linia porții, la o fază plecată de la o lovitură liberă de la mare distanță.

Echipele de start:

CFR Cluj : M. Popa - Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, D. Djokovic, A. Păun - Biliboc, A. Aliev, Korenica

: M. Popa - Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, D. Djokovic, A. Păun - Biliboc, A. Aliev, Korenica Rezerve: O. Vâlceanu, Kun, Braun, Huja, Masic, Keita, Fica, Deac, Kamara, Șfaiț, Zahovic, Slimani

O. Vâlceanu, Kun, Braun, Huja, Masic, Keita, Fica, Deac, Kamara, Șfaiț, Zahovic, Slimani Antrenor: Daniel Pancu

Petrolul : Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Jyry, Dumitrescu - Boțogan, Chică-Roșă, V. Gheorghe

: Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Jyry, Dumitrescu - Boțogan, Chică-Roșă, V. Gheorghe Rezerve: Krell - Rodrigues, Ignat, Soares, Mateiu, Boateng, Hanca, Dongmo, Grozav, Hermann, R. Pop, D. Paraschiv

Krell - Rodrigues, Ignat, Soares, Mateiu, Boateng, Hanca, Dongmo, Grozav, Hermann, R. Pop, D. Paraschiv Antrenor: Eugen Neagoe

Arbitru : Bîrsan Marcel, Asistenți : Neacșu Ionuț Traian, Marin Nicușor, VAR : Călin Iulian, AVAR : Marinescu Vasile

: Bîrsan Marcel, : Neacșu Ionuț Traian, Marin Nicușor, : Călin Iulian, : Marinescu Vasile Stadion: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)

Duminică, 22 februarie

FC Argeș - Farul, live de la 15:00

Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

Unirea Slobozia - U Craiova, live de la 20:00

Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

Luni, 23 februarie

Csikszereda - Hermannstadt, live de la 17:00

Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

FCSB - Metaloglobus, live de la 20:00

Stadion: Arena Naţională

S-au jucat

Oțelul Galați - UTA Arad 2-2

Au marcat: Bană (40), Conrado (56 pen.) / Poulolo (11), Iacob (15)

Echipele de start

Oțelul : Dur-Bozoancă - Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Conrado - Chira, Lameira - Bană, Ciobanu, Andrezinho - Debeljuh

: Dur-Bozoancă - Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Conrado - Chira, Lameira - Bană, Ciobanu, Andrezinho - Debeljuh Rezerve : Popescu, Ursu, Rus, E. Neicu, Kazu, Bruno Paz, Postelnicu, Bordun, Sandu, Fernandes, C. Neicu

: Popescu, Ursu, Rus, E. Neicu, Kazu, Bruno Paz, Postelnicu, Bordun, Sandu, Fernandes, C. Neicu Antrenor : Laszlo Balint

: Laszlo Balint UTA Arad : Tordai - Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Sota, Odada - Iacob, Roman, Tzionis - Abdallah

: Tordai - Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Sota, Odada - Iacob, Roman, Tzionis - Abdallah Rezerve : Roșu, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, Țăroi, Coman, Mihai, Ndon

: Roșu, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, Țăroi, Coman, Mihai, Ndon Antrenor : Adrian Mihalcea

: Adrian Mihalcea Arbitru : Flueran Viorel Nicușor, Asistenți : Avram Valentin, Ilinca Cristian Daniel, VAR : Mladinovici Horia Gabriel, AVAR : Artene Ovidiu

: Flueran Viorel Nicușor, : Avram Valentin, Ilinca Cristian Daniel, : Mladinovici Horia Gabriel, : Artene Ovidiu Stadion: Oţelul (Galaţi - Galaţi)

FC Botoșani - U Cluj 1-3

Au marcat: Ongenda (19) / Lukic (4, 15), Drammeh (55)

Echipele de start:

Botoșani: Anestis - Pavlovic, Miron, Diaw, Creț - Bordeianu, Petro - Mailat, Ongenda, Mitrov - Kovtalyuk

Anestis - Pavlovic, Miron, Diaw, Creț - Bordeianu, Petro - Mailat, Ongenda, Mitrov - Kovtalyuk Rezerve: Bodișteanu, David, Dumiter, Dumitru, Fridey, Ilaș, Kukic, Lopez, Panoiu, Papa, Suta, Țigănașu

Bodișteanu, David, Dumiter, Dumitru, Fridey, Ilaș, Kukic, Lopez, Panoiu, Papa, Suta, Țigănașu Antrenor: Leo Grozavu

Leo Grozavu U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu - Nistor, Codrea, Drammeh, Macalou, Lukic, El Sawy

Gertmonas - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu - Nistor, Codrea, Drammeh, Macalou, Lukic, El Sawy Rezerve: Capradossi, Chinteș, Cosa, Cristea, Fabry, Gheorghiță, Lefter, Mendy, Murgia, Postolachi, Simion, Stanojev

Capradossi, Chinteș, Cosa, Cristea, Fabry, Gheorghiță, Lefter, Mendy, Murgia, Postolachi, Simion, Stanojev Antrenor: Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi Arbitru : Barbu Marian, Asistenți : Badea Marius, Bucsi Imre-Laszlo, VAR : Popa Cătălin, AVAR : Rusandu Lucian

: Barbu Marian, : Badea Marius, Bucsi Imre-Laszlo, : Popa Cătălin, : Rusandu Lucian Stadion: Municipal (Botoşani - Botoşani)

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Dinamo 27 52 3 Rapid 27 49 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 27 44 6 FC Argeș 27 43 7 FC Botoșani 28 42 8 UTA Arad 28 42 9 Oțelul Galați 28 41 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

