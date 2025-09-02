Dinamo, adresă către Minister  Andrei Nicolescu, despre asocierea cu clubul MAI:  „Interesul nostru este clar” +36 foto
Andrei Nicolescu FOTO: Captură - PrimaSport
Dinamo, adresă către Minister Andrei Nicolescu, despre asocierea cu clubul MAI: „Interesul nostru este clar”

  • Andrei Nicolescu (47 de ani), președintele lui Dinamo, a făcut o adresă către Ministerul de Interne pentru a demara discuțiile legate de asocierea echipei din Liga 1 cu CS Dinamo.
  • CS Dinamo ar putea deveni acționar al trupei pregătite de Zeljko Kopic.

Clubul MAI are secție de fotbal, iar echipa de seniori evoluează în Liga 2.

Andrei Nicolescu, despre adresa trimisă Ministerului de Interne: „Ar însemna un ghid de bună practică”

Întrebat despre motivul adresei făcute de Dinamo către Ministerul de Interne, Andrei Nicolescu a clarificat că dorește să demareze discuțiile legate de asocierea Clubului Sportiv Dinamo cu echipa de fotbal.

Acționarii FC Dinamo susțin asocierea cu CS Dinamo, după ce clubul din Liga 1 a ieșit din insolvență în această vară.

„Noi am făcut o adresă luni dimineață, prin care am solicitat ministerului, datorită dezbaterilor din mediul online și a discuțiilor care au fost făcute de reprezentanții celor două entități.

Apropo de această asociere, de integrarea secției de fotbal în clubul Dinamo, să putem să avem o întâlnire formală cu reprezentanții ministerului, să putem să discutăm niște principii și să vedem concret de la ce premize plecăm, pentru că interesul nostru este clar de a face acest proiect.

Din punctul nostru de vedere, al acționarilor de la Dinamo, acest exemplu ar însemna un ghid de bună practică, ar însemna un exemplu despre cum statul ar putea să-și eficientizeze prezența în sport și cum ar putea să ajute în dezvoltarea sportului de performanță”, a declarat Andrei Nicolescu, la 48TV.

Dinamo - Hermannstadt, meci (18).jpeg
Dinamo - Hermannstadt, meci (18).jpeg

Clubul Sportiv Dinamo ar putea deveni acționar al echipei de fotbal

Odată cu ieșirea din insolvență a echipei de fotbal Dinamo, Clubul Sportiv din Șoseaua „Ștefan cel Mare” s-ar putea asocia cu trupa pregătită de Zeljko Kopic.

Pentru a se realiza un proiect comun, Clubul Sportiv ar trebui să primească acțiuni în cadrul echipei de fotbal, însă procentul nu este cunoscut în acest moment.

De asemenea, au existat informații și despre faptul că Ministerul a cerut ca președintele clubului de fotbal nou format, prin fuziune, să fie dat de către CS, nu de către FC.

În urma parteneriatului, Fotbal Club Dinamo ar beneficia de un centru de juniori bine cotat și de stadionul din „Ștefan cel Mare”, care ar urma să fie dat în folosință cel mai devreme în anul 2028.

Acest model ar putea să creeze și pentru alte cluburi o structură care să fie luată în seamă și care să dea dovada faptului că reprezintă un model de bună practică pentru performanță. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
