Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele celor de la Dinamo, s-a declarat nemulțumit de evoluția echipei sale din prima etapă a noului sezon din Liga 1.

În primul meci din actuala stagiune, Dinamo a remizat, scor 2-2, pe terenul nou-promovatei Csikszereda. Conducătorul „câinilor” s-a arătat total nemulțumit de prima parte a meciului.

Andrei Nicolescu, despre meciul cu Csikszereda: „Primele 12 minute au fost un coșmar”

Președintele lui Dinamo consideră că jucătorii i-au tratat cu aroganță pe cei de la Csikszereda, acesta fiind factorul principal pentru care trupa lui Kopic a început foarte prost meciul.

„Sunt nemulțumit de meciul cu Csikszereda. A fost un coșmar în primele 12 minute, mi se părea că nu suntem noi pe teren. Cred că nici când am început eu să vin la meciurile lui Dinamo, în Liga 2, neavând calitate oficială, nu am văzut 10 minute mai proaste. Am fost adormiți.

Singura explicație pe care o am, dar nu știu dacă este corectă, că i-au luat puțin de sus la început, au intrat puțin pe vârfuri. Sunt nemulțumit pentru că dacă nu erau acele 10 minute, poate obțineam o victorie lejeră.

După aceea am fost bine, am dominat, puteam să câștigăm, dar nu a intrat. Ei au avut și un portar într-o formă foarte bună”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Conducătorul „câinilor” s-a declarat bucuros pentru golul înscris de Alexandru Musi la debutul în alb-roșu. Acesta consideră că este un început bun în relația cu suporterii, fotbalistul fiind transferat de la marea rivală, FCSB.

„Mă bucur foarte mult pentru Musi că a înscris la debut, îl va ajuta foarte mult, mai ales că a venit la Dinamo. Știți cum este percepția suporterului.

Cred că vom avea un plus în față pe măsură ce se vor integra cu toții, pentru că, momentan, nu-i simt încă integrați”, a mai adăugat Andrei Nicolescu.

VIDEO. Autogolul marcat de Maxime Sivis în meciul cu Csikszereda

VIDEO. Marian Aliuță | „Lumini și umbre", ep. 10:

