Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya. Când ar putea reveni pe teren

Mihai Popescu, 32 de ani, va juca din nou la FCSB mult mai repede decât se estima după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior pe 12 octombrie, la România - Austria 1-0.

Fundașul central e deja avansat la antrenamente, pe teren. GOLAZO.ro l-a urmărit miercuri pregătindu-se intens în baza FCSB din Belek, sub supravegherea kinetoterapeutului Ovidiu Kurti.

Ce spun roș-albaștrii despre refacerea lui și când s-ar putea întoarce în iarbă. Va fi în acest sezon!

Mihai Popescu s-a accidentat grav la mijlocul toamnei, într-un meci vital al naționalei în preliminariile Mondialului.

Mihai Popescu a fost operat în Italia de faimosul chirurg Mariani

Pe 12 octombrie, la 1-0 cu Austria, stoperul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului stâng.

Trei zile mai târziu, a fost operat în Italia, de faimosul chirurg Paolo Mariani, intervenție ale cărei costuri au fost suportate de FIFA, care va plăti inclusiv salariul jucătorului în perioada recuperării.

Fundașul central l-a avut mereu alături în Peninsulă pe Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul FCSB.

Inițial, s-a estimat că va fi indisponibil minimum șase luni. Radu Drăgușin a revenit la Tottenham după 11 luni de la momentul leziunii.

Popescu, la antrenamentul de azi. Cicatricea îi taie în două genunchiul

Astăzi, GOLAZO.ro l-a urmărit în complexul Gloria Sports Arena din Belek.

Popescu se pregătea intens sub supravegherea lui Kurti, la marginea terenului, în timp ce coechipierii se antrenau cu Elias Charalambous.

Cicatricea operației e foarte vizibilă, îi taie în două genunchiul.

Pare incredibil ce face „tricolorul” la atât de puțin timp de la operație. Și, mai ales, surprinde intensitatea antrenamentului coordonat de Kurti.

Exerciții de mare intensitate cu Ovidiu Kurti. „Bravo!”, îl încurajează kinetoterapetul

Face tot felul de exerciții și curse care îi testează la maximum genunchiul, îl pune sub presiune și îl întărește în același timp.

Se împinge cu kinetoterapeutul, împinge puternic în genunchi, apoi pleacă în alergare. Lansate de 30 de metri.

Și nu se oprește la lansate. Poate și sprinta pe distanțe scurte, poate face opriri bruște și întoarceri. Piciorul rezistă.

Kurti îi cere să simuleze săritura pentru lovitura cu capul, din nou se împinge în genunchi.

„Bravo, bravo!”, în încurajează Kurti, care e permanent cu ochii la el.

„E senzațional cât de repede își revine!”

Sursele GOLAZO.ro din apropierea FCSB susțin că oficialii roș-albaștri sunt impresionați de viteza recuperării lui Mihai.

„E senzațional cât de repede își revine. E clar înaintea termenului. Îl ajută mult masa musculară. Se antrenează de la începutul cantonamentului. Și la sală, și pe teren”.

Mihai Popescu ar putea reveni pe teren în martie

Când e așteptată întoarcerea lui pe gazon, în meciuri oficiale. „Posibil chiar în martie. Totul e bazat pe teste în acest caz, trece testele, face un pas înainte în recuperare. Nu, așteaptă.

Nimeni nu riscă niciun milimetru. A fost prea gravă leziunea și nu ne permitem nici cel mai mic risc”.

E aproape sigur că Popescu va putea juca din nou în play-off. În acest sezon.

