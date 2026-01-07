Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya.  Când ar putea reveni pe teren +9 foto
Mihai Popescu, recuperare accelerată alături de kinetoterapetul Ovidiu Kurti, în Antalya Foto: Imago
Superliga

Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya. Când ar putea reveni pe teren

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 11:31
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 11:31
  • Mihai Popescu, 32 de ani, va juca din nou la FCSB mult mai repede decât se estima după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior pe 12 octombrie, la România - Austria 1-0. 
  • Fundașul central e deja avansat la antrenamente, pe teren. GOLAZO.ro l-a urmărit miercuri pregătindu-se intens în baza FCSB din Belek, sub supravegherea kinetoterapeutului Ovidiu Kurti. 
  • Ce spun roș-albaștrii despre refacerea lui și când s-ar putea întoarce în iarbă. Va fi în acest sezon!

Mihai Popescu s-a accidentat grav la mijlocul toamnei, într-un meci vital al naționalei în preliminariile Mondialului.

„Mi-e frică de retrogradare” Paul Papp, vocea puternică din vestiarul Petrolului, interviu pentru GOLAZO.ro în Antalya
Citește și
„Mi-e frică de retrogradare” Paul Papp, vocea puternică din vestiarul Petrolului, interviu pentru GOLAZO.ro în Antalya
Citește mai mult
„Mi-e frică de retrogradare” Paul Papp, vocea puternică din vestiarul Petrolului, interviu pentru GOLAZO.ro în Antalya

Mihai Popescu a fost operat în Italia de faimosul chirurg Mariani

Pe 12 octombrie, la 1-0 cu Austria, stoperul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului stâng.

Trei zile mai târziu, a fost operat în Italia, de faimosul chirurg Paolo Mariani, intervenție ale cărei costuri au fost suportate de FIFA, care va plăti inclusiv salariul jucătorului în perioada recuperării. 

Fundașul central l-a avut mereu alături în Peninsulă pe Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul FCSB.

Inițial, s-a estimat că va fi indisponibil minimum șase luni. Radu Drăgușin a revenit la Tottenham după 11 luni de la momentul leziunii.

Popescu, la antrenamentul de azi. Cicatricea îi taie în două genunchiul

Astăzi, GOLAZO.ro l-a urmărit în complexul Gloria Sports Arena din Belek.

Popescu se pregătea intens sub supravegherea lui Kurti, la marginea terenului, în timp ce coechipierii se antrenau cu Elias Charalambous.

Cicatricea operației e foarte vizibilă, îi taie în două genunchiul. 

Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (9 imagini)

Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+9 Foto
labels.photo-gallery

Pare incredibil ce face „tricolorul” la atât de puțin timp de la operație. Și, mai ales, surprinde intensitatea antrenamentului coordonat de Kurti.

Exerciții de mare intensitate cu Ovidiu Kurti. „Bravo!”, îl încurajează kinetoterapetul

Face tot felul de exerciții și curse care îi testează la maximum genunchiul, îl pune sub presiune și îl întărește în același timp.

Se împinge cu kinetoterapeutul, împinge puternic în genunchi, apoi pleacă în alergare. Lansate de 30 de metri. 

Și nu se oprește la lansate. Poate și sprinta pe distanțe scurte, poate face opriri bruște și întoarceri. Piciorul rezistă.

Kurti îi cere să simuleze săritura pentru lovitura cu capul, din nou se împinge în genunchi.

„Bravo, bravo!”, în încurajează Kurti, care e permanent cu ochii la el.

„E senzațional cât de repede își revine!”

Sursele GOLAZO.ro din apropierea FCSB susțin că oficialii roș-albaștri sunt impresionați de viteza recuperării lui Mihai.

„E senzațional cât de repede își revine. E clar înaintea termenului. Îl ajută mult masa musculară. Se antrenează de la începutul cantonamentului. Și la sală, și pe teren”. 

Antrenament FCSB în Antalya, 7 ianuarie 2026 (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Antrenament FCSB în Antalya, 7 ianuarie 2026 (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (18 imagini)

Antrenament FCSB în Antalya, 7 ianuarie 2026 (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Antrenament FCSB în Antalya, 7 ianuarie 2026 (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Antrenament FCSB în Antalya, 7 ianuarie 2026 (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Antrenament FCSB în Antalya, 7 ianuarie 2026 (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Antrenament FCSB în Antalya, 7 ianuarie 2026 (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+18 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Popescu ar putea reveni pe teren în martie

Când e așteptată întoarcerea lui pe gazon, în meciuri oficiale. „Posibil chiar în martie. Totul e bazat pe teste în acest caz, trece testele, face un pas înainte în recuperare. Nu, așteaptă.

Nimeni nu riscă niciun milimetru. A fost prea gravă leziunea și nu ne permitem nici cel mai mic risc”.

E aproape sigur că Popescu va putea juca din nou în play-off. În acest sezon. 

Citește și

„Toți mă urmează” Kennedy Boateng, pentru GOLAZO.ro. Calitățile care l-au impus la Dinamo și în Liga 1
Superliga
09:05
„Toți mă urmează” Kennedy Boateng, pentru GOLAZO.ro. Calitățile care l-au impus la Dinamo și în Liga 1
Citește mai mult
„Toți mă urmează” Kennedy Boateng, pentru GOLAZO.ro. Calitățile care l-au impus la Dinamo și în Liga 1
„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro
Superliga
23:17
„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
liga 1 operatie GENUNCHI Mihai Popescu recuperare fcsb Ovidiu Kurti
Știrile zilei din sport
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Superliga
20:01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Citește mai mult
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Superliga
19:46
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut: „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Citește mai mult
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Superliga
18:19
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Citește mai mult
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Tenis
18:26
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Citește mai mult
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:52
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup”
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup”
22:32
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după ce s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia”
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după ce s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia”
22:09
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent  din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta
20:01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Stranieri
18:49
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Citește mai mult
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Superliga
19:22
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Citește mai mult
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Superliga
16:59
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Citește mai mult
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Superliga
17:53
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Citește mai mult
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share