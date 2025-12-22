Nicolescu caută soluții  Arena Națională, blocată pe final de play-off » Unde ar putea juca Dinamo: „Chiar vrem asta cu FCSB?” +36 foto
Arena Națională, blocată pe final de play-off » Unde ar putea juca Dinamo: „Chiar vrem asta cu FCSB?"

Publicat: 22.12.2025, ora 21:31
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 21:31
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a discutat despre variantele luate în calcul pentru finalul play-off-ului, când Arena Națională nu va mai fi disponibilă.
  • Stadionul de 55.000 de locuri nu va fi putea fi utilizat în luna mai 2026 din cauza concertelor programate.

Metallica va veni pe Arena Națională pe 13 mai 2026, iar trupa Iron Maiden este programată pe 28 mai 2026, ceea ce face imposibilă desfășurarea meciurilor în acea perioadă.

Nicolescu caută soluții. Arena Națională, blocată pe final de play-off » Unde ar putea juca Dinamo

„Avem «Arcul de Triumf» ca opțiune, depinde ce meciuri jucăm”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.

Întrebat unde s-ar juca un meci Dinamo - FCSB în luna mai, oficialul „câinilor” a răspuns:

Dacă mergem pe «Arc», sunt 7.000, intră 300 de la ei (n.r. - de la FCSB) și aia e. Anul ăsta e mult mai bun gazonul acolo, pentru că nu s-a jucat pe el. Dar vrem asta? Să dăm posibilitatea a doar 7.000 de oameni să vină? Trebuie să ne gândim la asta. Andrei Nicolescu

Arena Națională și „Arcul de Triumf” sunt singurele stadioane din București luate în calcul de „câini”: „Ghencea și Giulești sunt excluse cu noi gazde. Da, mai degrabă am merge în provincie. Dacă, să zicem, e FCSB - Dinamo primul meci în play-off, putem inversa, să jucăm întâi cu noi gazdă, pe Arenă. Apoi în Ghencea”.

Această variantă nu a fost exclusă nici de Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație de la FCSB.

Se poate discuta, dar să ajungem acolo și vedem. Mihai Stoica

Ultima partidă dintre FCSB și Dinamo s-a încheiat 0-0, meci la care au asistat 28.150 de spectatori

FCSB - Dinamo, meci
FCSB - Dinamo, meci

