Georgi Milanov (33 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a vorbit despre lupta la titlu în Liga 1.

Georgi Milanov a fost prezent la turneul caritabil pentru fostul atacant bulgar Lyuboslav Penev, care suferă de cancer.

Georgi Milanov, despre lupta la titlu în Liga 1: „ Ne-am fi putut trezi pe primul loc”

Aflat la Sofia, fotbalistul lui Dinamo a vorbit jurnaliștilor din țara sa natală despre finalul de an în care echipa sa putea încheia campionatul pe prima poziție.

„Ieri am avut șansa să terminăm primii și cel mai probabil am fi iernat primii în România. Când am ajuns acum doi ani, Dinamo era ultima.

Ne-am fi putut trezi, pe 1 ianuarie, primii. Din păcate, însă, am pierdut meciul cu UTA Arad (0-2)”, a spus Georgi Milanov, potrivit publicației bulgare gong.bg.

Mijlocașul a comparat lupta la titlu din România și din Bulgaria:

„ Competiția din România este acerbă, cam 4-5 echipe se luptă pentru titlu, nu două ca în Bulgaria ”.

Fotbalistul speră să cucerească titlul de campion alături de Dinamo, iar trofeul din țara sa natală să ajungă în vitrina fostei lui echipe.

„Sper ca noi și Levski să devenim campioni și să putem juca în Europa una împotriva celeilalte”, a conchis Georgi Milanov.

Georgi Milanov, al cincilea accidentat de la Dinamo

Georgi Milanov s-a accidentat în repriza secundă a duelului cu Metaloglobus, 4-0, fiind înlocuit de Stipe Perica

Bulgarul a fost indisponibil pentru partida pierdută cu UTA Arad, 0-2, și a preferat să revină mai repede în țara natală.

Dinamo are probleme serioase de lot, întrucât 5 jucători sunt indisponibili:

Cristian Licsandru, 22 de ani, fundaș central - Accidentare la nivelul meniscului

Georgi Milanov, 33 de ani, mijlocaș central - Leziuni necunoscute

Alexandru Musi, 21 de ani, extremă dreapta - Leziuni musculare

Adrian Mazilu, 20 de ani, extremă dreapta - Probleme la nivelul spatelui

Antonio Bordușanu, 21 de ani, extremă dreapta - Accidentare la nivelul umărului

Georgi Milanov a strâns 77 de apariții în tricoul celor de la Dinamo, a marcat 3 goluri și a oferit 8 pase decisive.

450.000 de euro este cota de piață a lui Georgi Milanov

