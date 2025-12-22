Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul Universității Craiova, l-a lăsat pe Pavlo Isenko (22 de ani) pe bancă la meciul cu Csikszereda, ultimul din 2025.

Nicușor Bancu (33 de ani), unul dintre oamenii de bază ai echipei, nu a fost inclus nici măcar în lot.

Craiova - Csikszereda este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:00.

Surpriză în primul „11” al oltenilor. Isenko a fost scos din poartă după înfrângerea dramatică, scor 2-3, în Conference League, în urma căreia au fost eliminați din Europa.

Isenko, scos din poartă după eșecul cu AEK Atena

Portarul ucrainean a comis o mare eroare la primul gol al lui AEK, când Vida a marcat cu capul din 5 metri, la colțul scurt, după o lovitură de colț.

„E greșeala lui de poziționare. Un portar cu alonja pe care o are el... El se duce invers. În loc să atace mingea în fața jucătorului, el vrea s-o ia prin spate. Arbitrul putea să fluiere fault. Isenko vrea să iasă, dar e jenat acolo într-un fel”, explica Florin Prunea, fostul portar al naționalei României după meci, la Digi Sport.

De asemenea, Isenko a ezitat și la reușita egalizatoarea a grecilor.

Ucraineanul a jucat 26 de meciuri pentru formația din Bănie în acest sezon, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai echipei. A ratat doar 7 partide de la venirea pe „Oblemenco”

Totuși, Coelho a ales să nu se bazeze pe el la meciul care îi poate readuce pe olteni pe primul loc.

Titular este experimentatul Laurențiu Popescu, portar cu peste 100 de meciuri pentru olteni, dar care are doar trei apariții în acest sezon.

Pe lângă Isenko, o altă surpriză este absența lui Bancu. Fundașul lateral este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei din Bănie, dar nu se află nici măcăr în lot.

Jucam multe meciuri, poate că suntem echipa care a jucat cele mai multe partide în ultima lună. A trebuit să facem niște schimbări. Am mai și pierdut câțiva jucători pe parcursul acestor multe meciuri. Cei care intră pe teren sunt cei mai buni în momentul acesta. Filipe Coelho, la Digi Sport

Bancu a jucat 417 meciuri pentru U Craiova, în care a înscris 30 de goluri și a oferit 62 de pase decisive.

U Craiova a pierdut incredibil cu AEK Atena și a ratat calificarea în primăvara europeană

În meciul cu AEK Atena, Baiaram a deschis scorul în minutul 30, iar Cicâldău a mărit avantajul în minutul 59. Oltenii au condus până în minutul 65, moment în care Domagoj Vida a redus din diferență, după pasa lui Răzvan Marin.

AEK Atena a egalat dramatic în minutul 90+8, prin Kutesa, iar deznodământul a venit în minutul 90+14, când Luka Jovic a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 3-2.

FOTO: AEK - U Craiova 3-2

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 U Craiova - Sparta Praga 1-2

- Sparta Praga 1-2 AEK Atena - U Craiova 3-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport