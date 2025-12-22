FCSB, favorizată? VIDEO+FOTO. Verdictul lui Porumboiu la cele 3 faze controversate din FCSB - Rapid  +16 foto
Contactul din careu între Jakub Hromada și Adrian Șut
FCSB, favorizată? VIDEO+FOTO. Verdictul lui Porumboiu la cele 3 faze controversate din FCSB - Rapid

Porumboiu a revăzut cele trei faze controversate din ultimul derby al anului din Liga 1 și a dat verdictul, în dialog cu gsp.ro: o decizie corectă, un parțial greșită și una eronată. Toate deciziile au fost în favoarea celor de la FCSB.

FCSB - Rapid 2-1
Adrian Porumboiu a analizat fazele controversate din FCSB - Rapid 2-1

  • Faza #1: Penalty-ul primit de FCSB în min. 73

Edjouma a ajuns la o minge în careul giuleștenilor și a încercat să centreze, însă balonul l-a lovit în cot pe Denis Ciobotariu. Inițial, jocul a fost lăsat să continue, însă arbitrii din camera VAR au analizat faza și i-au cerut lui Istvan Kovacs să revadă momentul la monitor. În cele din urmă, a acordat penalty.

Verdictul lui Porumboiu: Penalty pentru FCSB. Kovacs a luat decizia corectă

Din punctul meu de vedere, e penalty corect acordat, chiar dacă a fost prin VAR. A ridicat mâna, mingea s-a dus în cot, deci este henț. Nu sunt comentarii. Adrian Porumboiu
Primul penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport
Primul penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport

  • Faza #2: Penalty-ul primit de Rapid în min. 85

Daniel Graovac l-a faultat, în careu, din postura de ultim apărător, pe Claudiu Petrila. Istvan Kovacs nu a stat pe gânduri și a acordat penalty, iar fundașul bosniac a primit cartonaș galben.

Verdictul lui Porumboiu: Penalty pentru Rapid și „roșu” pentru Graovac. Kovacs a acordat corect lovitura de pedeapsă, dar ar fi trebuit să-l elimine pe fundașul FCSB.

Dai cartonaș galben când e un fault care are legătură cu mingea. De la această decizie, de a nu se da dublă sancțiune, sunt exceptate ținerile și împingerile, care nu au legătură cu lupta pentru balon. Aici era clar! Trebuia cartonaș roșu la Graovac. Nu sunt dubii. Nu a fost un fault într-un duel pentru minge. E vorba de o acțiune îndreptată asupra jucătorului advers. E clar cartonaș roșu! Adrian Porumboiu
Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport
Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport

  • Faza #3: Penalty-ul cerut de Rapid în min. 90+3

Giuleștenii au solicitat vehement o lovitură de la 11 metri după un duel în careu între Jakub Hromada și Adrian Șut. „Centralul” partidei a lăsat jocul să continue. Reluările arată că mijlocașul FCSB a atins balonul cu mâna.

Verdictul lui Porumboiu: Penalty pentru Rapid pentru henț la Șut. Kovacs a luat decizia eronată.

În opinia mea, nu e un duel la care să se dea penalty. Dar e un henț comis de Șut. Arbitrul și asistentul puteau fi prost plasați, dar cei din camera VAR trebuiau să intervină. Se vede foarte clar că Șut lovește mingea cu mâna dreaptă și îi schimbă direcția. E henț! Deci trebuia dat penalty. Nu sunt dubii. Adrian Porumboiu
Penalty-ul neacordat de Istvan Kovacs la Hromada Foto captura ecran Prima Sport .jpeg
Penalty-ul neacordat de Istvan Kovacs la Hromada Foto captura ecran Prima Sport .jpeg

VIDEO. Supergolul marcat de Olaru în FCSB - Rapid 2-1

