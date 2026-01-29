Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre lupta pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1.

Oficialul „câinilor” consideră că este aproape „imposibil” ca FCSB să termine sezonul regulat în top 6.

Dinamo e una dintre echipele care au impresionat în acest sezon. După 23 de etape, elevii lui Zeljko Kopic ocupă locul 3, cu 44 de puncte.

Andrei Nicolescu: „Rapid, Craiova și Dinamo sunt deja în play-off . Pentru FCSB va fi greu spre imposibil”

FCSB se află pe locul 11, cu 31 de puncte, la cinci puncte în spatele Oțelului, echipa de pe locul 6, ultima poziție care asigură calificarea în play-off. Iar Nicolescu crede că roș-albaștrii nu au prea multe șanse să-și îndeplinească obiectivul.

„Părerea mea e că Rapid, Craiova şi Dinamo sunt în play-off. Pentru celelalte trei locuri… cred că pentru FCSB va fi foarte greu spre imposibil. CFR, poate pe energia asta căpătată (n.r. după patru victorii consecutive, cea mai recentă cu FCSB, scor 4-1).

Pe de altă parte, dacă [play-off-ul] rămâne în actuala configuraţie, adică cu astea trei echipe, cluburi mai mari, şi alte trei echipe care sunt nişte cluburi care, aspiraţional, realizează o chestiune măreaţă ajungând în play-off, cred că ţelul nostru va fi să punem încă din sezonul regulat destul de multe puncte între primele şi ultimele.

După aia, bătălia reală să se dea cumva doar între cele care îşi doresc cu adevărat sau cred cu adevărat. Acum, surprize s-au mai întâmplat. Botoşani a avut o serie extraordinară, după care a urmat o serie proastă. Nu ştiu ce să zic”, a declarat Andrei Nicolescu, conform as.ro.

FOTO: Hermannstadt - Dinamo 1-2

FCSB mai are la dispoziție șapte meciuri pentru a-și asigura un loc în play-off:

1 februarie: FCSB – Csikszereda

5 februarie: FCSB – Botoșani

8 februarie: Oțelul – FCSB

14 februarie: U Craiova – FCSB

21 februarie: FCSB – Metaloglobus

28 februarie: UTA – FCSB

7 martie: FCSB – U Cluj

Pentru Dinamo urmează meciul cu Petrolul, pe 30 ianuarie, în etapa #24 a Superligii.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 23 44 4 Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul 23 36 7 U Cluj 23 36 8 UTA 23 35 9 CFR Cluj 23 32 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport