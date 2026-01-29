Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil” +13 foto
Andrei Nicolescu FOTO GOLAZO.ro
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 10:51
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 10:51
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre lupta pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1.
  • Oficialul „câinilor” consideră că este aproape „imposibil” ca FCSB să termine sezonul regulat în top 6.

Dinamo e una dintre echipele care au impresionat în acest sezon. După 23 de etape, elevii lui Zeljko Kopic ocupă locul 3, cu 44 de puncte.

Andrei Nicolescu: „Rapid, Craiova și Dinamo sunt deja în play-off. Pentru FCSB va fi greu spre imposibil”

FCSB se află pe locul 11, cu 31 de puncte, la cinci puncte în spatele Oțelului, echipa de pe locul 6, ultima poziție care asigură calificarea în play-off. Iar Nicolescu crede că roș-albaștrii nu au prea multe șanse să-și îndeplinească obiectivul.

„Părerea mea e că Rapid, Craiova şi Dinamo sunt în play-off. Pentru celelalte trei locuri… cred că pentru FCSB va fi foarte greu spre imposibil. CFR, poate pe energia asta căpătată (n.r. după patru victorii consecutive, cea mai recentă cu FCSB, scor 4-1).

Pe de altă parte, dacă [play-off-ul] rămâne în actuala configuraţie, adică cu astea trei echipe, cluburi mai mari, şi alte trei echipe care sunt nişte cluburi care, aspiraţional, realizează o chestiune măreaţă ajungând în play-off, cred că ţelul nostru va fi să punem încă din sezonul regulat destul de multe puncte între primele şi ultimele.

După aia, bătălia reală să se dea cumva doar între cele care îşi doresc cu adevărat sau cred cu adevărat. Acum, surprize s-au mai întâmplat. Botoşani a avut o serie extraordinară, după care a urmat o serie proastă. Nu ştiu ce să zic”, a declarat Andrei Nicolescu, conform as.ro.

FCSB mai are la dispoziție șapte meciuri pentru a-și asigura un loc în play-off:

  • 1 februarie: FCSB – Csikszereda
  • 5 februarie: FCSB – Botoșani
  • 8 februarie: Oțelul – FCSB
  • 14 februarie: U Craiova – FCSB
  • 21 februarie: FCSB – Metaloglobus
  • 28 februarie: UTA – FCSB
  • 7 martie: FCSB – U Cluj

Pentru Dinamo urmează meciul cu Petrolul, pe 30 ianuarie, în etapa #24 a Superligii.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Rapid2345
3Dinamo2344
4Argeș2340
5Botoșani2338
6Oțelul2336
7U Cluj2336
8UTA2335
9CFR Cluj2332
10Farul2331
11FCSB2331
12Unirea Slobozia2321
13Petrolul2320
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus2311

