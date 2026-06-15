„Nu există altă echipă cu aceste tricouri” Detalii despre viitoarea siglă a lui Dinamo: „Să vedem cine sunt fanii îndreptățiți să-și exprime opinia” +46 foto
Noile tricouri ale lui Dinamo au fost prezentate azi
Superliga

„Nu există altă echipă cu aceste tricouri” Detalii despre viitoarea siglă a lui Dinamo: „Să vedem cine sunt fanii îndreptățiți să-și exprime opinia”

alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 21:25
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 21:40
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre noile echipamente pentru sezonul 2026-2027, lansate azi.
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Conducătorul „câinilor” a explicat că acestea au fost alese anul trecut de către designerii sponsorului tehnic și cei ai clubului. Ele poartă noua siglă a lui Dinamo.

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Noile tricouri ale lui Dinamo au fost prezentate azi

„Echipamentele sunt făcute anul trecut. Anul ăsta știm deja designul tricourilor de anul viitor. Asta e regula la Puma.

Sigla DDB urmează să fie adăugată. Tot ce e pus pe ele a venit deja din comanda Puma, pre-imprimat. Pentru sigla DDB e un loc special pe tricou și se vor imprima.

Prețul e scump pentru România (n.r. la precomandă costă 396 de lei, la preț normal 440 de lei fără personalizare), dar e calitate de la Puma, sunt personalizate, nu e un tricou de serie, sunt făcute special pentru Dinamo.

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo

Galerie foto (46 imagini)

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
+46 Foto
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Nu există altă echipă care să aibă acest echipament, au toate elementele brodate, calitatea a crescut foarte mult față de anul trecut.

Materialul e cel mai recent pe care-l folosește Puma, din perspectiva asta sunt calitate premium.

Designerii Puma lucrează cu designerul nostru și din mai multe opțiuni se alege, așa a fost procedura.

La cel de acasă, erau mișto tricourile lui Arsenal cu mâneci albe și am mers pe modelul ăsta”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Cine va vota noua siglă a lui Dinamo?

Acesta a vorbit și despre noua siglă, care nu e pe placul unora dintre fani, astfel că Dinamo a acceptat să colaboreze cu aceștia pentru realizarea alteia pentru sezoanele viitoare:

„Suntem într-un proces [de modificare] împreună cu fanii. Eu știu ce înseamnă, nu e așa ușor. Suntem la nivel de caiete de sarcini pentru eventuale opțiuni, de la agenții. Se vor da în lucru.

După ce primim opțiunile, trebuie să validăm, să vedem cine sunt fanii îndreptățiți să-și exprime opinia, abonații, membrii DDB... trebuie sa dovedească cumva, să identificăm cine votează”.

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo

Galerie foto (46 imagini)

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
+46 Foto
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