Țintă pentru Dinamo „Câinii” ar fi pus ochii pe un internațional ivorian de la Grasshopper

Dinamo ar fi pus ochii pe Salifou Diarrassouba (24 de ani), mijlocaș ofensiv legitimat în Elveția la Grasshopper Zurich.

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Dinamo a intrat într-o nouă eră după plecarea lui Zeljko Kopic și instalarea în funcția de antrenor a lui Nuno Campos.

„Câinii” s-au reunit sub comanda tehnicianului portughez în vederea noului sezon și își doresc să-și consolideze cât mai repede lotul.

Salifou Diarrassouba, pe radarul lui Dinamo

Una dintre țintele formației din „Ștefan cel Mare” ar fi ivorianul Salifou Diarrassouba, scrie gsp.ro.

Legitimat în prezent la Grasshopper Zurich, formație care s-a salvat in extremis de la retrogradare, se remarcă prin versalitatea sa.

Diarrassouba este un jucător polivalent care poate evolua atât ca mijlocaș ofensiv, cât și în ambele benzi ale atacului.

Salifou Diarrassouba/ Foto: IMAGO

ASEC Mimosas şi St. Gallen sunt echipele la care a mai evoluat ivorianul înainte de a fi transferat de Grasshopper Zurich în vara lui 2025

În sezonul trecut, Diarrassouba a jucat 28 de meciuri pentru gruparea din Elveția în toate competițiile. S-a remarcat doar cu două pase decisive.

250.000 de euro este cota lui Salifou Diarrassouba, potrivit transfermark.ro

La nivel internaţional, Salifou a reprezentat Burkina Faso la Cupa Africii U20, iar ulterior a îmbrăcat de patru ori tricoul Coastei de Fildeş la Campionatul African al Naţiunilor din 2022, competiţie rezervată jucătorilor care evoluează în campionatele interne de pe continent.

Până în acest moment, Dinamo nu a oficializat niciun transfer în această vară.

Înainte de reluarea campionatului „câinii” își vor încărca bateriile în Polonia, unde au programate trei partide amicale:

Gornik Leczna (20 iunie)

Motor Lublin (27 iunie)

Omonia Nicosia (1 iulie)

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