Explicații după revolta fanilor Corvinul, comunicat cu 5 motive pentru mutarea echipei din Hunedoara: „Performanța ar fi fost compromisă” +10 foto
Corvinul Hunedoara FOTO: Sport Pictures
Explicații după revolta fanilor Corvinul, comunicat cu 5 motive pentru mutarea echipei din Hunedoara: „Performanța ar fi fost compromisă”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 20:56
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 20:57
  • Corvinul Hunedoara și-a reafirmat dorința de a juca meciurile din prima ligă la Petroșani, pe stadionul „Petre Libardi”

Cu șanse extrem de mari la promovarea în primul eșalon, Corvinul Hunedoara a explicat în 5 puncte de ce stadionul din Petroșani este varianta optimă pentru meciurile din Liga 1.

Corvinul Hunedoara explică de ce a ales stadionul din Petroșani pentru meciurile din Liga 1

După ce suporterii au criticat decizia clubului, Corvinul a explicat în detaliu motivele care au stat la baza deciziei de a juca la Petroșani.

Oficialii Corvinului au explicat decizia de a juca pe „Petre Libardi” ca fiind una pentru stabilitate financiară și sustenabilitate, dar și pentru a nu duce echipa departe de județ.

Mai mult, gruparea hunedoreană le-a cerut suporterilor să fie alături de echipă indiferent de rivalitățile istorice sau de stadionul pe care echipa va evolua în perioada următoare.

Suporterii Corvinului au protestat la meciul cu Concordia Chiajna

La partida din etapa #18 a ligii secunde, galeria hunedorenilor a afișat un banner prin care a criticat decizia clubului de a juca la Petroșani.

„Corvinul, inimă hunedoreană / Nu anexă județeană”, a fost mesajul de pe bannerul afișat de suporteri.

Unii dintre fani ar prefera varianta Sibiu sau chiar Deva, însă acolo stadionul are nevoie de modernizări serioase pentru a fi la standardele Ligii 1.

Comunicatul transmis de Corvinul Hunedoara

„Corvinişti,

Ne aflăm în fața unuia dintre cele mai importante momente ale ultimelor trei decenii: revenirea Corvinului Hunedoara în prima ligă, după 34 de ani. Este mai mult decât o performanță – este o reparație istorică pentru un club de tradiție și pentru o comunitate care a trăit și a respirat fotbal în tot acest timp. Odată cu această realizare, vine și responsabilitatea de a construi un proiect şi mai solid, sustenabil și demn de nivelul Superligii.

În contextul în care lucrările la noul stadion din Hunedoara vor demara în acest an, clubul a fost pus în situația unei decizii rapide și pragmatice privind disputarea meciurilor considerate pe teren propriu pentru următoarele trei sezoane.

În acest sens, dorim să clarificăm motivele care au stat la baza discuţiilior întemeiate cu toţi factorii decizionali pentru închirierea stadionului «Petre Libardi» din Petroșani:

1. Singura arenă omologabilă din județ

Stadionul din Petroșani este singurul din județul Hunedoara care poate îndeplini criteriile stricte de licențiere pentru prima ligă, în urma investițiilor și modernizărilor susținute de autoritățile județene. Fără această soluție, clubul nu ar putea obține licența necesară pentru a evolua în elită, iar performanța sportivă ar fi compromisă administrativ.

2. O alegere pentru stabilitate financiară și sustenabilitate

Participarea în Superliga presupune un buget consistent. Capacitatea arenei din Petroșani permite o rețetă financiară superioară din ticketing, venituri esențiale pentru susținerea salariilor, a investițiilor și pentru asigurarea unui parcurs competitiv, nu doar simbolic, în primul eșalon.

3. Infrastructură și eficiență logistică

Soluția aleasă oferă nu doar stadion pentru cele 90 de minute de joc, ci și acces la facilități de pregătire și infrastructură necesare performanței. În plus, menținerea echipei în interiorul județului reduce costurile și efortul logistic comparativ cu o variantă în afara acestuia, pentru toţi factorii implicaţi – atât în teren, cât şi în afara acestuia.

4. Solidaritate județeană

Singurele comunități şi administraţii locale care s-au arătat deschise colaborării în această fază importantă a proiectului nostru au fost cele din Petroșani și Târgu-Jiu. Am ales să rămânem în județ, pentru ca această performanță să aparțină întregii comunități hunedorene. Colaborarea dintre Consiliul Județean Hunedoara și administrația din Petroșani – enunţată public zilele trecute, demonstrează cât se poate de simplu că, atunci când există unitate, fotbalul de performanță poate rămâne acasă!

5. Corvinul – echipa județului

În Superligă, Corvinul nu reprezintă doar un oraș, ci întreg județul Hunedoara. Înțelegem emoțiile generate de rivalitățile istorice și atașamentul față de identitatea locală, însă acest moment cere maturitate și coeziune. Fără această mutare temporară, viitorul proiectului nostru ar intra într-un impas.

Tocmai de aceea, facem apel la raţiune, unitate și responsabilitate. Stadionul din Petroșani trebuie să devină, împreună cu voi, o fortăreață alb-albastră. Corvinul are nevoie de sprijinul suporterilor săi, indiferent de arena pe care joacă!”, se arată în comunicatul Corvinului.

FOTO. Macheta noului stadion din Hunedoara

Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara
Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara

Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara
