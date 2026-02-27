„Ne așteptam la altceva” Andrei Nicolescu, despre forma lui George Pușcaș: „Abia atunci va juca la Dinamo”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit detalii despre George Pușcaș (29 de ani), noul atacant al „câinilor”.

Pușcaș nu este încă sută la sută pregătit fizic, el venind după o perioadă lungă fără meciuri oficiale, dar și după un tratament la Dubai, acolo unde s-a tratat de pubalgie.

Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Nivelul e mai bun decât ne așteptam”

Oficialul dinamovist a oferit detalii despre modul în care Pușcaș se pregătește și a spus când ar putea debuta acesta în tricoul alb-roșu.

„Din ce am auzit, nivelul la care e Pușcaș e mai bun decât ne așteptam. Ceea ce e un lucru îmbucurător pentru noi, dar încă avem de așteptat. E bine.

Ne așteptam să fie mai grea reluarea ritmului, dar e în parametri buni. Cred că perspectiva rămâne aceeași, să intre după pauza competițională, în aprilie ”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

900.000 de euro este cota lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

George Pușcaș a jucat ultima dată într-un meci oficial pe 1 iunie 2025, atunci când era legitimat la Bodrumspor. În acea partidă, vârful cu 46 de meciuri jucate pentru echipa națională a jucat 46 de minute, echipa sa fiind învinsă de Beșiktaș, scor 0-4.

La noua sa echipă, atacantul va îmbrăca tricoul cu numărul 47, cel pe care l-a mai purtat la Bari și la Reading, dar care n-a mai fost ales până acum de niciun jucător care a evoluat pentru Dinamo.

Pușcaș este al patrulea transfer oficializat de Dinamo în această iarnă, după cele ale lui Valentin Țicu, Ianis Tarbă și Matteo Duțu.

