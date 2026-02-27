„Ne așteptam la altceva”  Andrei Nicolescu, despre forma lui George Pușcaș: „Abia atunci va juca la Dinamo” +11 foto
George Pușcaș FOTO: 48TV
Superliga

„Ne așteptam la altceva” Andrei Nicolescu, despre forma lui George Pușcaș: „Abia atunci va juca la Dinamo”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 20:47
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 20:47
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit detalii despre George Pușcaș (29 de ani), noul atacant al „câinilor”.

Pușcaș nu este încă sută la sută pregătit fizic, el venind după o perioadă lungă fără meciuri oficiale, dar și după un tratament la Dubai, acolo unde s-a tratat de pubalgie.

Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Nivelul e mai bun decât ne așteptam”

Oficialul dinamovist a oferit detalii despre modul în care Pușcaș se pregătește și a spus când ar putea debuta acesta în tricoul alb-roșu.

„Din ce am auzit, nivelul la care e Pușcaș e mai bun decât ne așteptam. Ceea ce e un lucru îmbucurător pentru noi, dar încă avem de așteptat. E bine.

Ne așteptam să fie mai grea reluarea ritmului, dar e în parametri buni. Cred că perspectiva rămâne aceeași, să intre după pauza competițională, în aprilie”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

900.000 de euro
este cota lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

George Pușcaș a jucat ultima dată într-un meci oficial pe 1 iunie 2025, atunci când era legitimat la Bodrumspor. În acea partidă, vârful cu 46 de meciuri jucate pentru echipa națională a jucat 46 de minute, echipa sa fiind învinsă de Beșiktaș, scor 0-4.

La noua sa echipă, atacantul va îmbrăca tricoul cu numărul 47, cel pe care l-a mai purtat la Bari și la Reading, dar care n-a mai fost ales până acum de niciun jucător care a evoluat pentru Dinamo.

Pușcaș este al patrulea transfer oficializat de Dinamo în această iarnă, după cele ale lui Valentin Țicu, Ianis Tarbă și Matteo Duțu.

Dinamo, antrenament 25 februarie FOTO FB Dinamo (2).jpg
Dinamo, antrenament 25 februarie FOTO FB Dinamo (2).jpg

dinamo bucuresti liga 1 george puscas andrei nicolescu
