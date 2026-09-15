Nicolescu, mesaj pentru jucători Președintele lui Dinamo explică ce așteptări are: „Asta ne dorim să vedem la ei”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a dezvăluit obiectivul „câinilor” din acest sezon.

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Roș-albii sunt lideri în Superliga, cu 20 de puncte, însă după derby-ul cu FCSB (2-1), Nuno Campos a declarat că formația din „Ștefan cel Mare” nu se luptă la titlu.

Antrenorul lui Dinamo a insistat asupra aceleiași idei și înaintea partidei cu Csikszereda (3-1).

Andrei Nicolescu: „Când zici titlu, îţi setezi o ţintă mult mai precisă”

Președintele „câinilor” susține că obiectivul lui Dinamo este clasarea pe podium, în timp ce conducerea pune accent exclusiv pe calitatea fotbalului practicat de echipă.

„Diferenţa între obiective este destul de mare. Noi ne-am setat 1-3, care însemna o participare în cupele europene, iar când zici titlu, îţi setezi o ţintă mult mai precisă.

El este preocupat de creşterea şi pregătirea jucătorilor. Asta ne dorim să vedem la jucătorii lui Dinamo anul ăsta. Cea mai eficientă variantă a lor.

Şi anul trecut, imediat după cantonamentul de iarnă, când am început foarte bine, toată lumea a început să creadă şi să vorbească despre titlu. Şi acum vorbesc despre asta, dar este atât de departe...

El este un pedagog şi ştie foarte bine care sunt subiectele despre care trebuie să vorbească. Are nişte reguli ale lui”, a declarat Andrei Nicolescu, citat de primasport.ro.

2007 este anul în care Dinamo a câștigat ultimul titlu

Pentru „câini” urmează duelul cu Farul de pe teren propriu, programat duminică, de la ora 20:30.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1

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