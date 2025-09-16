„Un joc extraordinar” Andrei Nicolescu, euforic: „Jucătorii se simt imbatabili” » Ce le-a cerut fanilor lui Dinamo +11 foto
Andrei Nicolescu FOTO: IMAGO
Superliga

„Un joc extraordinar" Andrei Nicolescu, euforic: „Jucătorii se simt imbatabili" » Ce le-a cerut fanilor lui Dinamo

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 00:50
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 00:50
  • Petrolul - Dinamo 0-3. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a fost încântat de prestația elevilor lui Zeljko Kopic.

Oficialul dinamovist a fost mai mult decât mulțumit de fotbalul arătat de echipa sa la Ploiești și a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi.

Citește și
Andrei Nicolescu, încântat de evoluția lui Dinamo: „Am făcut un joc extraordinar”

„S-a trăit intens. Din punct de vedere tactic, am făcut un joc foarte bun. Vreau să felicit jucătorii echipei Petrolul pentru dăruire. Au făcut o muncă fizică extraordinară în prima repriză, au vrut să stea alături de antrenorul lor.

Noi am controlat fiecare moment al jocului. Poate doar din relaxare, după 2-0, au avut și ei niște situații. Noi ne adunăm punctele și arătăm ca o echipă solidă. Avem posesie pentru că știm să atacăm. Am făcut un joc extraordinar”, a declarat Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

Mister Kopic are capacitatea să țină vestiarul și la momentele de super fericire, cum a reușit în momente de tensiune. După 3 etape aveam două puncte și lumea începea să vorbească despre transferuri și alte lucruri Andrei Nicolescu, despre Kopic

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

Andrei Nicolescu cere susținerea publicului: „Jucătorii se simt imbatabili”

Președintele clubului Dinamo a cerut susținerea constantă a publicului.

Cred că modelul pe care noi încercăm să-l construim este un semnal pentru suporteri, în general, să vină la stadion, indiferent de rezultate, de moment

Cred că modelul pe care noi vrem să-l arătăm suporterilor, prin tot ceea ce creează clubul Dinamo pentru suporterii lui, este imboldul suficient ca noi să fim din ce în ce mai mulți, să fim mulți pe stadion. Acolo, împreună cu suporterii, cred că jucătorii se simt imbatabili. 

Cred că în fiecare discuție pe care am avut-o cu jucătorii, un factor foarte important a fost că au simțit susținerea publicului și fiecare dintre ei evidențiază chestia asta în diverse moduri. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, se creează o conexiune”, a spus Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

Galerie foto (11 imagini)

Meciul dintre Dinamo și Petrolul (1).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (2).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (3).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (4).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

