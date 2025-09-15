„Stil de mare campion” VIDEO. Cătălin Cîrjan, gol de generic în poarta Petrolului

Petrolul - Dinamo 0-3. Cătălin Cîrjan (22 de ani) a deschis scorul în derby-ul de pe „Ilie Oană”.

Fotbalistul a fost lăudat la pauza partidei de Ilie Dumitrescu (56 de ani) și Ionel Dănciulescu (48 de ani).

În minutul 44 al duelului de pe „Ilie Oană”, Alexandru Musi a preluat cu pieptul un balon înalt, însă nu a reușit să continue faza pentru că Paul Papp s-a izbit de dinamovist.

Cătălin Cîrjan a deschis scorul pe „Ilie Oană”

Andrei Chivulete, „centralul” partidei, a lăsat avantaj pentru „câini”. Cătălin Cîrjan a recuperat balonul și a avansat spre poarta celor de la Petrolul.

Căpitanul oaspeților a intrat în careu, l-a driblat elegant pe Sălceanu, a șutat în colțul drept al porții lui Stefan Krell și a înscris.

Dănciulescu și Dumitrescu, laude pentru Cătălin Cîrjan: „Stil de mare campion”

La pauza partidei dintre Petrolul și Dinamo, Ionel Dănciulescu l-a remarcat pe Cătălin Cîrjan.

„O repriză cu puține situații de poartă. Dinamo a încercat mai mult, a fost mai vie. A venit acea situație. A rezolvat în stil de mare campion. E un meci echilibrat. Dacă nu ar fi fost faza asta, s-ar fi terminat 0-0”, a spus fostul atacant, la Digi Sport.

Fostul internațional Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Cătălin Cîrjan pentru cum a gestionat faza golului.

„Musi i-a dat acea pasă lui Cîrjan care a interpretat foarte bine faza asta, a dat la scurt, s-a văzut foarte bine cum a interpretat. E o execuție foarte bună, a evitat portarul cu latul. Se vede că a gândit înainte să șuteze”, a spus Ilie Dumitrescu, conform sursei menționate anterior.

1 gol și 2 pase decisive a livrat Cătălin Cîrjan în acest sezon

