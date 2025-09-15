„Stil de mare campion” VIDEO. Cătălin Cîrjan,  gol de generic în poarta Petrolului +10 foto
Cătălin Cîrjan FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„Stil de mare campion" VIDEO. Cătălin Cîrjan, gol de generic în poarta Petrolului

  • Petrolul - Dinamo 0-3. Cătălin Cîrjan (22 de ani) a deschis scorul în derby-ul de pe „Ilie Oană”.
  • Fotbalistul a fost lăudat la pauza partidei de Ilie Dumitrescu (56 de ani) și Ionel Dănciulescu (48 de ani).

În minutul 44 al duelului de pe „Ilie Oană”, Alexandru Musi a preluat cu pieptul un balon înalt, însă nu a reușit să continue faza pentru că Paul Papp s-a izbit de dinamovist.

Cătălin Cîrjan a deschis scorul pe „Ilie Oană”

Andrei Chivulete, „centralul” partidei, a lăsat avantaj pentru „câini”. Cătălin Cîrjan a recuperat balonul și a avansat spre poarta celor de la Petrolul.

Căpitanul oaspeților a intrat în careu, l-a driblat elegant pe Sălceanu, a șutat în colțul drept al porții lui Stefan Krell și a înscris.

Dănciulescu și Dumitrescu, laude pentru Cătălin Cîrjan: „Stil de mare campion”

La pauza partidei dintre Petrolul și Dinamo, Ionel Dănciulescu l-a remarcat pe Cătălin Cîrjan.

„O repriză cu puține situații de poartă. Dinamo a încercat mai mult, a fost mai vie. A venit acea situație. A rezolvat în stil de mare campion. E un meci echilibrat. Dacă nu ar fi fost faza asta, s-ar fi terminat 0-0”, a spus fostul atacant, la Digi Sport.

Golul lui Cîrjan din meciul cu Petrolul (10).jpg
Golul lui Cîrjan din meciul cu Petrolul (10).jpg

Golul lui Cîrjan din meciul cu Petrolul (1).jpg Golul lui Cîrjan din meciul cu Petrolul (2).jpg Golul lui Cîrjan din meciul cu Petrolul (3).jpg Golul lui Cîrjan din meciul cu Petrolul (4).jpg Golul lui Cîrjan din meciul cu Petrolul (5).jpg
Fostul internațional Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Cătălin Cîrjan pentru cum a gestionat faza golului.

„Musi i-a dat acea pasă lui Cîrjan care a interpretat foarte bine faza asta, a dat la scurt, s-a văzut foarte bine cum a interpretat. E o execuție foarte bună, a evitat portarul cu latul. Se vede că a gândit înainte să șuteze”, a spus Ilie Dumitrescu, conform sursei menționate anterior.

1 gol
și 2 pase decisive a livrat Cătălin Cîrjan în acest sezon

