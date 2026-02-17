Decizie la CFR Cluj Antrenorul pe care-l vrea Ioan Varga din sezonul viitor:  „Nu mai așteptăm” +43 foto
Daniel Pancu. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Decizie la CFR Cluj Antrenorul pe care-l vrea Ioan Varga din sezonul viitor: „Nu mai așteptăm”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 19:15
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 19:15
  • Ioan Varga (67 de ani), patronul clubului CFR Cluj, a decis să prelungească înțelegerea cu Daniel Pancu (48 de ani).
  • Finanțatorul vrea să îi propună antrenorului un contract pe termen lung pentru următoarele două sezoane.

Pancu semnase inițial un contract pe șase luni, până la finalul sezonului, cu posibilitatea de prelungire în cazul în care erau atinse obiectivele stabilite.

Varga vrea să îi prelungească înțelegerea lui Pancu: „Nu mai așteptăm să îndeplinească obiectivele”

Patronul Ioan Varga a decis însă să nu mai aștepte și să asigure prelungirea contractului înainte de încheierea campionatului.

„Sunt extrem de bucuros că l-am ales pe Pancu! Face o treabă extraordinară. Îmi doresc să îi prelungesc de acum contractul, fără să mai așteptăm să vedem dacă îndeplinește obiectivele.

La vară întărim și mai mult echipa și ne batem la titlu încă de la început! Vreau să îl avem pe Pancu și din sezonul viitor la CFR!”, a spus Varga, potrivit gsp.ro.

Patronul „feroviarilor” ar urma să îi propună lui Pancu prelungirea pentru următoarele două sezoane (2027-2028 și 2028-2029).

14 meciuri
a acumulat Daniel Pancu la CFR Cluj, în care a înregistrat 10 victorii, trei egaluri și o singură înfrângere, suferită în fața celor de la FC Argeș pe 29 noiembrie 2025

Elevii lui Daniel Pancu se află pe locul 5 în Superliga, cu 44 de puncte, după 27 de meciuri.

Când Pancu a preluat echipa, CFR Cluj nu reușise nicio victorie în deplasare în actualul sezon și se aflau pe locul 13, cu 13 puncte acumulate.

În plus, gruparea ardeleană era singura din campionat care încasase gol în toate cele 15 partide disputate până atunci.

Iuliu Mureșan a explicat că, după demiterea antrenorului precedent, CFR Cluj avea mai multe opțiuni, printre care Daniel Pancu, Liviu Ciubotariu și Dorinel Munteanu, și a dezvăluit cum au decis să îl aleagă pe Pancu.

Neluțu (n.r. Ioan Varga) mi-a zis: «Băi, dintre ăștia, Pancu!». Am zis: «Gata, Pancu». Și așa l-am ales pe Pancu și nu-mi pare rău deloc, dimpotrivă. Are o viziune bună, știe să gestioneze vestiarul și jucătorii și am reușit, într-un timp destul de scurt de la venirea lui, să refacem acea familie, acel vestiar unit care este obligatoriu pentru a face performanță. Și, în timp scurt, am reușit acest lucru Iuliu Mureșan

CFR Cluj - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpg
CFR Cluj - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpg

Clujenii o vor întâlni pe Petrolul pe 21 februarie, în etapa #28 a Superligii.

Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
CFR Cluj Iuliu Muresan Daniel Pancu liga 1 ioan varga
08:58
