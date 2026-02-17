Tensiuni la Dinamo Nicolescu, deranjat de gesturile lui Florentin Petre: „Am vorbit cu el, m-aș fi așteptat să fie mai rezervat!” 

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a fost deranjat de comportamentul controversat al lui Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al echipei.

După meciul cu Unirea Slobozia (1-0), fostul jucător Claudiu Niculescu s-a dus la fani să salute galeria, iar Florentin Petre a intervenit și l-a forțat să participe la scandările fanilor, care vizau rivala Steaua.

Cu câteva zile înainte, Florentin Petre s-a alăturat anumitor jucători și membri din staff, în scandările rasiste ale fanilor.

Nicolescu, deranjat de gesturile lui Florentin Petre: „Am vorbit cu el, m-aș fi așteptat să fie mai rezervat!”

Nicolescu a purtat o discuție cu „secundul” lui Kopic și a crezut că problemele s-au rezolvat, însă Petre a repetat luni seară gesturile pe care oficialul lui Dinamo le consideră nepotrivite.

„Eu nu înțeleg, pentru că scandarea asta vine dintr-o vreme care s-a dus. Nu mai există tipul ăla de trivialitate urbană care să provoace... Nu mai există în societate. Pe stadion mai există și eu nu sunt adeptul acestui lucru.

Cu Florentin, datorită incidentelor de data trecută, am vorbit să nu mai avem momente de genul ăsta. Bine, probabil era euforia meciului.

Am vorbit cu el, fiindcă a făcut niște gesturi după meciul cu Hermannstadt c are au ajuns în atenția mass-media și nu este stilul nostru . Mi-a promis că o să fie un pic mai atent.

Vreau să zic că am discutat cu el și m-aș fi așteptat să fie un pic mai rezervat, nu neapărat că mă deranjează”, a spus oficialul lui Dinamo, la Prima Sport.

Pe de altă parte, e de apreciat reacția lui Claudiu Niculescu, cel care a venit doar să salute galeria. Cred că și ei sunt niște exemple și de la exemplul lor ar putea să se mai diminueze tipul ăsta de scandări. Pot să înțeleg furia galeriei. Probabil sunt și amintirea, nostalgia vremurilor în care erau ei fotbaliști și cu asta se identifică. Dar, per ansamblu, cred că putem să trecem peste și să găsim niște scandări care să ne reprezinte mai bine. Andrei Nicolescu

VIDEO: Momentul în care Florentin Petre se duce la Claudiu Niculescu, în fața PCH

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, a criticat gesturile făcute de Florentin Petre, care a scandat împotriva Stelei.

„Eu îl cunosc pe Florentin Petre și mă miră că are o memorie atât de scurtă.

A ieșit acum ceva timp și i-a mulțumit public lui Gigi Becali că i-a salvat viața, că i-a plătit un tratament extrem de costisitor, deși nu avea nicio legătură cu el, și cu toate astea acum merge și înjură Steaua.

Ne înjură pe noi, că nu înjură echipa din Liga 2”, a declarat oficialul campioanei României.

Florentin Petre: „Nea Gigi m-a salvat”

În 2025, Florentin Petre a dezvăluit că, în urmă cu aproximativ 10 ani, s-a confruntat cu o hepatita C, iar tratamentul, care costa între 30.000 și 40.000 de euro, depășea posibilitățile sale financiare.

El a explicat că Gigi Becali i-a achitat terapia, gest pe care îl consideră decisiv pentru salvarea vieții sale și pentru care îi poartă recunoștință.

La momentul acela, tratamentul era foarte scump, undeva la 30-40 de mii de euro. Cine să-ți dea cadou atâția bani? Un rol important l-a avut Anamaria Prodan. Ea m-a ajutat să ajung la Gigi Becali, prin relația pe care o avea cu el, altfel trebuia să aștept mult și bine. Hepatita mea nu era atât de gravă, era undeva de gradul doi și trebuia să aștept, dar nea Gigi m-a salvat mai repede decât preconizam eu Florentin Petre

