Dinamo își schimbă sigla! Cum arată noua stemă a „câinilor" și când va intra în vigoare » Mesajul lui Andrei Nicolescu pentru critici
alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 17:09
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 18:28
  • Dinamo va avea o nouă stemă de la 1 iulie 2026. Aceasta va fi prezentă atât pe echipamentele de joc, cât și pe produsele oficiale ale clubului
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre noua emblemă a formației din Ștefan cel Mare.

Vechea stemă, cea cu cei doi câini, era folosită de Dinamo din 2004 și devenise unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale clubului.

Dinamo își schimbă sigla de la 1 iulie: „Am schimbat felul în care arătăm, nicidecum ce suntem!”

Andrei Nicolescu a explicat că noua siglă e o încercare de a aduce identitatea clubului într-o formă adaptată prezentului.

„Dinamo nu a fost niciodată un club static. A trecut prin generații, prin vârfuri și prin căderi, dar a mers mereu mai departe. Iar identitatea unui club ca Dinamo nu poate rămâne blocată într-o formă, oricât de atașați am fi de ea.

Trebuie să păstreze esența, dar să știe să vorbească prezentului. Noua siglă nu e o ruptură și nu e o negare a trecutului. Din contră, vine din el. Dar este, în același timp, un început clar, asumat.

Un semn că intrăm într-o etapă în care lucrurile trebuie să fie coerente, profesioniste și recognoscibile peste tot: pe echipament, în stadion, în digital. Am trecut printr-o perioadă grea, iar reconstrucția nu se face doar pe teren. Se vede și în felul în care arăți, în felul în care te prezinți. Din punctul nostru de vedere, noua siglă este un moment important, unul care marchează direcția.

Pentru noi, ea este și o punte peste timp. O încercare de a ține laolaltă o istorie lungă, cu tot ce a avut ea, triumf și rătăcire, forță și fragilitate, și de a o aduce într-o formă care să vorbească și celor care vin. Dacă reușim asta, atunci nu am schimbat doar un simbol. Am reușit să spunem, din nou, cine suntem”, a spus Nicolescu, pentru Sports Net.

Nicolescu a recunoscut că, pentru suporteri, sigla nu este doar un element grafic, ci are o puternică încărcătură emoțională.

Pentru un dinamovist, sigla nu reprezintă doar un design și nici vreo lecție de marketing modern. E copilăria, poate e stadionul, e zona orașului din care se trage sau chiar familia. E felul în care te-ai recunoscut ani de zile, fără explicații. De aceea, prima reacție, chiar și atunci când e critică, trebuie respectată. Emoția nu e o problemă, e dovada că lucrul acela contează. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Președintele lui Dinamo le-a cerut suporterilor răbdare.

„Noi suntem foarte atenți cu lucrurile care țin de acest atașament, pentru că un club ca Dinamo nu poate fi deținut în sensul clasic. Poți conduce o instituție, dar nu poți avea în proprietate istoria, tradiția și dragostea oamenilor.

Ce le-aș cere este răbdare și context. O siglă nu trăiește într-o poză văzută pe telefon. Trăiește pe tricou, în stadion, în tot ce înseamnă clubul zi de zi. Acolo începe, de fapt, să capete sens.

Forma se poate schimba. Dar dacă rămâne ceea ce i-a ținut pe oameni aproape de Dinamo atâția ani, atunci sufletul nu pleacă nicăieri. Doar își găsește o altă formă de a fi recunoscut”, a mai spus oficialul dinamovist.

VIDEO. Clipul de prezentare a noii sigle a lui Dinamo

Conducerea clubului spune că decizia nu a fost luată doar în birouri, dar nici prin votul suporterilor. Nicolescu a precizat că au existat discuții cu oameni din comunitatea dinamovistă.

„A existat consultare, dar e important să spunem onest ce înseamnă asta. Nu a fost un referendum și nici nu cred că identitatea unui club se poate reduce la un vot între variante grafice.

În același timp, nu a fost nici o decizie luată închis, în birouri. Am vorbit cu oameni din comunitatea dinamovistă, cu oameni care cunosc istoria clubului și care au trăit Dinamo din interior sau foarte aproape de el. Am ascultat, am adunat opinii și am încercat să înțelegem ce nu are voie să se piardă.

Din acest dialog au ieșit direcțiile. Decizia finală, însă, trebuie asumată de club. Pentru că Dinamo nu înseamnă doar emoție, ci și responsabilitate, juridică, sportivă, instituțională. Pe scurt: nu am decis singuri, dar nici nu ne-am ascuns în spatele unei consultări. Am ascultat și apoi ne-am asumat”, a mai spus Nicolescu.

Noua siglă a lui Dinamo este roșie și are forma literei „D", în interiorul căreia apare silueta unui câine. Deasupra emblemei se află o stea aurie, simbol al celor 18 titluri câștigate de club
Noua siglă a lui Dinamo este roșie și are forma literei „D”, în interiorul căreia apare silueta unui câine. Deasupra emblemei se află o stea aurie, simbol al celor 18 titluri câștigate de club

Oficialul a explicat și ce s-a păstrat din vechea identitate.

„S-a păstrat esența. Iar pentru noi asta e totul. Dinamo înseamnă nume, culori, memorie, spiritul acela de luptă care nu ține de o generație sau de un sezon. Înseamnă legătura cu suporterii și sentimentul de apartenență care nu se negociază.

Toate lucrurile astea nu au fost atinse. Ce s-a schimbat este forma. Expresia. Am avut nevoie de o identitate care să funcționeze limpede astăzi, pe tricou, în digital, în tot ceea ce înseamnă prezența unui club modern.

Pentru că fotbalul nu se joacă doar pe teren, ci și în felul în care te arăți lumii. Noua siglă nu înlocuiește trecutul. Îl traduce. Și, dacă ar fi să spun într-o singură propoziție: am schimbat felul în care arătăm, nicidecum ce suntem”, a explicat oficialul „câinilor”.

Nicolescu a răspuns și criticilor care susțin că momentul unui rebranding nu ar trebui să fie o prioritate. Dinamo se află pe locul 4 în Liga 1, cu 34 de puncte, după cele 7 meciuri din play-off.

La Dinamo, prioritatea a fost întotdeauna și rămâne in continuare fotbalul de mare performanță, rezultatele, echipa, tot ce ține de chenarul verde si ecosistemul din jurul acestuia. Nimeni nu crede că o siglă câștigă meciuri. Dar un club nu se reconstruiește pe rând, ca într-o listă bifată. Nu poți să spui: întâi rezolvăm totul pe teren și abia apoi ne ocupăm de restul. Reconstrucția reală se face în paralel, cu ritmuri diferite. Andrei Nicolescu

Nicolescu neagă legătura cu disputa pentru vechea stemă: „Lucrurile juridice se tratează juridic

Întrebat dacă schimbarea are legătură cu disputele juridice legate de marcă, Nicolescu a răspuns:

„Nu aș reduce această schimbare la o dispută. Știu că subiectul există și că a generat multă discuție în timp, dar ceea ce facem acum ține, în primul rând, de prezentul și de viitorul clubului. Dinamo 1948 S.A. își construiește o identitate vizuală clară, asumată și protejată.

Noua siglă este creată de la zero și înregistrată corespunzător. Asta este partea factuală și importantă. În rest, lucrurile juridice se tratează juridic, nu prin declarații în presă. Nu cred că e util să mutăm un moment de construcție într-o dezbatere despre conflicte.

Astăzi vorbim despre felul în care Dinamo merge mai departe iar responsabilitatea noastră este să construim sănătos peste fundația turnată de cei care au scris această istorie in alb și roșu”, a mai spus Nicolescu.

  • În ultimii ani emblema a fost legată și de o situație juridică aparte. Marca „Fotbal Club Dinamo”, care include stema cu cei doi câini, aparține ACS FC Dinamo, entitate asociată cu Nicolae Badea, intrată în faliment în noiembrie 2025.
  • Marca și sigla ar urma să fie scoase la licitație, după ce au fost evaluate, într-un raport mai vechi, la aproximativ un milion de euro.
  • Subiectul identității dinamoviste a apărut și în alte litigii recente. Într-un proces legat de folosirea imaginii lui Lică Nunweiller și de referințele la „câinii roșii”, Tribunalul a reținut că sigla cu cei doi câini roșii este o marcă înregistrată de peste 25 de ani de ACS FC Dinamo București, clubul asociat cu Nicolae Badea.

Contactat de GOLAZO.ro în contextul schimbării siglei, Nicolae Badea a transmis că nu știe dacă noua identitate vizuală are legătură cu situația juridică a vechii steme și că nu a fost consultat de oficialii clubului pe acest subiect.

O siglă e importantă. Dar ea trebuie să exprime o identitate vie, nu să o înghețe. Trecutul rămâne al nostru. Nu îl cedăm și nu îl negociem. Dar avem și obligația să dăm clubului o formă clară pentru ceea ce urmează. Pentru că Dinamo nu poate trăi doar din memorie. Trebuie să înceapă din nou să producă viitor. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Totodată, el a exclus ideea ca Dinamo să renunțe la noua siglă în funcție de reacțiile imediate.

„Nu tratăm această decizie ca pe un experiment. Este rezultatul unui proces serios și o asumare clară a clubului. Ascultăm opiniile și respectăm emoția, dar un club nu poate schimba direcția la fiecare val de reacții.

Ar însemna să nu mai aibă direcție deloc. Noua siglă este identitatea oficială cu care Dinamo merge mai departe, începând cu 1 iulie, inclusiv pe echipamentul de joc. Avem încredere în această alegere”, a mai spus Nicolescu.

