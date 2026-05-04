Publicat: 04.05.2026, ora 17:47
Actualizat: 04.05.2026, ora 17:57
  • U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), prin vocea președintelui Kyros Vassaras (60 de ani), a publicat analiza video a arbitrilor de la golul care a decis meciul din Bănie.

Steven Nsimba a adus toate cele 3 puncte oltenilor, însă în construcția fazei care a decis derby-ul din Bănie, atacantul francez se afla într-o poziție evidentă de ofsaid.

Asistentul Adrian Vornicu nu a ridicat fanionul, iar, din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu nu au semnalat nimic neregulamentar.

U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Explicațiile lui Kyros Vassaras cu privire la reușita lui Nsimba

Vassaras a venit cu o analiză amplă a fazei și a dezvăluit că reușita a fost validată corect, deoarece echipa care atacă joacă de două sau de trei ori înapoi, transformând faza într-un nou atac potențial periculos (APP), motiv pentru care VAR nu putea interveni.

Pentru a face totul mai clar, CCA a publicat și dialogul dintre Szabolcs Kovacs și arbitrii din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu.

„Cum mult timp înainte ca echipa Craiova să marcheze un gol, jucătorul acesteia a primit mingea dintr-o poziție afară din joc care, din păcate, nu a fost detectată de arbitrul asistent numărul doi.

Apoi, un fundaș al lui Dinamo, sub presiune respinge mingea în direcția coechipierului său, care apoi o pasează la câțiva metri distanță de un jucător al Craiovei.

Dacă în acest moment jucătorul Craiovei ar fi trimis imediat mingea în față către un coechipier, care se afla în interiorul sau în jurul suprafeței de pedeapsă adversă, atunci, deoarece s-a marcat un gol, arbitrul VAR l-ar fi chemat pe arbitru pentru a revedea faza la monitor.

Conform protocolului VAR, determinarea punctului în care începe faza de atac (APP) este subiectivă și este necesar ca arbitrul să decidă.

Din cauză că echipa în apărare nu a avut controlul clar al mingii, adversarii ar fi marcat un gol în același APP și golul ar fi trebuit anulat pentru poziția afară din joc a atacantului.

Chiar și în acest scenariu, dacă mingea este jucată înapoi și în jurul suprafeței de pedeapsă adversă, nu înseamnă neapărat sfârșitul APP-ului.

Totuși, din contră, faza continuă, iar echipa în atac preia posesia mingii. Începe APP.

O posesie lungă a mingii urmează fără ca echipa să înceapă un atac direct spre suprafața de pedeapsă adversă. Au avut loc 9 pase consecutive, dintr-o parte în alta a mijlocului terenului, și chiar înapoi, în propria jumătate de teren, înainte de începerea clară a unei situații de atac.

Conform protocolului VAR, APP poate avea loc chiar și după ce o echipă a avut o perioadă lungă de posesie a mingii, când avansează clar cu mingea către suprafața de pedeapsă adversă.

Prin urmare, este necesar un nou APP să înceapă în condițiile menționate anterior, având în vedere că situația cu pasele dintre jucători nu are loc aproape de suprafața de pedeapsă adversă.

Ulterior, un jucător din echipa aflată în atac trimite o pasă lungă la nivelul golului (noul APP), mingea parcurge aproximativ 25 de metri, iar un jucător din echipa din apărare, fără a fi sub presiunea adversarului, pasează mingea înapoi către adversar.

După aceasta, echipa în atac creează o altă situație și marchează un gol fără să fi comis nicio altă abatere sau offside în noul APP. Golul a fost marcat după aproape 40 de secunde în total, după faza de offside din minutul 89:36.

Concluzie: conform protocolului VAR, decizia de a acorda golul marcat în noul APP este corectă. VAR nu are voie să intervină pentru nicio altă posibilă abatere înaintea acestui nou APP”, a declarat Kyros Vassaras, citat de frf.ro.

